ANDE anuncia cortes programados para mañana: estas serán las zonas afectadas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que mañana viernes se realizarán cortes programados del servicio eléctrico en 10 zonas de la Región Metropolitana y cuatro zonas de la Región Central, como parte de los trabajos de adecuación, mantenimiento y mejora del sistema de distribución.

Según el reporte oficial, las tareas incluyen adecuación y sistemación en baja tensión, excavación de zanjas y tendido de caños, además de la puesta en servicio de puestos de distribución y el cambio de conductores de baja y media tensión a líneas protegidas.

Los trabajos se desarrollarán en distintos horarios, entre las 07:00 y las 18:30, dependiendo de cada zona.

Trabajos programados en la Región Metropolitana

ZONA 01: Florencio Villamayor y Rio Pilcomayo. Barrio Ricardo Brugada – Asunción. De 07:00 a 16:00.

ZONA 02: O’leary e/ Palma y Pdte. Franco. Barrio La Encarnación - Asunción. De 08:00 a 12:00.

ZONA 03: Del León y Tte. Frutos. Barrio Banco San Miguel – Asunción. De 08:00 a 13:00.

ZONA 04: Del Fuerte y San Salvador. Barrio Jara – Asunción. De 08:00 a 13:00.

ZONA 05: Ruta N° 2 Mcal. José Félix Estigarribia. Barrio Pitiantuta - Fernando de la Mora. De 09:00 a 16:00.

ZONA 06: 15 de Agosto desde Panchito López hasta Curupayty. Barrio San Pedro - Nueva Italia. De 08:30 a 18:00.

ZONA 07: San Ignacio desde Colonia Elisa hasta San Lucas. San Patricio desde San Ignacio hasta Calle Sin Salida. Virgen del Carmen desde Colonia Elisa hasta Calle Sin Salida. Barrio Mbokajaty - Villa Elisa. De 08:30 a 18:30.

ZONA 08: Nilo Meyer e/ González Alsina y 1ero de Marzo. 1ero de Marzo e/ Saurio Ríos e Independencia Nacional. Barrio Santa Ana - San Lorenzo. De 08:00 a 18:00.

ZONA 09: Benjamín Aceval e/ 1ero de Marzo y González Alsina. Barrio Santa Ana - San Lorenzo. De 08:00 a 17:00.

ZONA 10: Calle sin nombre desde Santa Cecilia hasta Marcelino Noutz – Mayas. Barrio San Francisco – Ñemby. De 08:00 a 18:00.

Trabajos programados en la Región Central

ZONA 01: Parte del acceso a la Ciudad, y la compañía Isla de la Ciudad de Ybytymí. De 07:00 a 09:00.

ZONA 02: Ruta Aguaity - Tobatí, afectando parte de las Compañías Jhu Yvaty y Aguaity de la Ciudad de Eusebio Ayala. De 07:00 a 17:00.

ZONA 03: Parte del Barrio Virgen del Rosario de la Ciudad de Itacurubí De La Cordillera. De 07:00 a 17:00.

ZONA 04: Calle Atanasio Cabañas de la Compañía Cabañas de la Ciudad de Caacupé. De 07:00 a 15:00.

Recomendaciones

La ANDE recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias durante los horarios de trabajo, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad pública.

Asimismo, la entidad recuerda considerar todas las líneas como energizadas durante los cortes, por motivos de seguridad. Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse al (021) 537 331.