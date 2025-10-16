Asunción: municipalidad instruye sumarios tras presunta alteración de catastro

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, había denunciado la presunta alteración de datos del sistema catastral. Los hechos habrían sucedido durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) y por el caso hubo un allanamiento hoy a cargo de la fiscala Irma Llano.

Al respecto, el asesor jurídico de la comuna, Jorge Sabaté, confirmó que hubo una alteración de datos en el sistema informático y como parte del procedimiento fiscal se incautaron celulares de las personas presuntamente vinculadas.

“A las personas sospechadas se les está instruyendo sumarios. Ese sumario está a las resultas del proceso penal; eso es claro”, precisó.

Asimismo, reveló que hay tres sospechosos, aunque uno de ellos ya había renunciado y entre los otros dos hay un funcionario contratado y el otro es nombrado en la institución.

Aún no cuantifican montos

Por otra parte, precisó que todavía no pueden cuantificar cuánto sería el monto de perjuicio hacia la comuna, pero de igual manera adelantó que “va a ser un monto importante”.

“Donde estaba un baldío, está un edificio. Los tributos y los permisos de construcción se obviaron, porque no es que apareció nomás el edificio. Es un perjuicio gigantesco a la Municipalidad y no hay que perder de vista al contribuyente que sabe que está pagando menos”, manifestó a ABC TV.

