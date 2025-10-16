Allanan la Municipalidad de Asunción por presunta alteración del sistema catastral

La Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Asunción fue allanada esta mañana por una comitiva fiscal, encabezada por la agente Irma Llano.

La fiscala explicó que el hecho punible investigado guarda relación con la alteración del sistema de cuentas catastrales sin documentación respaldatoria durante el período 2022-2023, con el objetivo de reducir el impuesto inmobiliario correspondiente a determinados inmuebles.

“Con relación a la parte que me concierne a mí, es a la alteración de datos del sistema informático de la Municipalidad en la que aparentemente se modificaron con relación a inmuebles para que se realicen pagos inferiores a los que correspondía con relación a los impuestos municipales”, mencionó.

Allanamiento y primeros indicios

Con relación al allanamiento en curso, la fiscala indicó que ya se incautaron dispositivos electrónicos, entre ellos celulares y computadoras.

La representante del Ministerio Público explicó que, por el momento, no se puede hablar aún de un monto de perjuicio.

Precisó que se investiga a tres personas, pero no descartó que existan más vinculados. Acotó que los investigados son de los departamentos de Catastro, Informático y Recaudación, aunque aclaró que uno de los implicados fue trasladado al área de Gestión Ambiental.

A su vez, indicó que los directores de los departamentos investigados ya no continúan en sus cargos.

Cinco inmuebles, inicialmente

Respecto a la magnitud del caso, indicó que inicialmente se identificaron cinco inmuebles relacionados, aunque no descartó que la cifra aumente con el avance de las investigaciones.

“Estamos incautando dispositivos y extracción del sistema informático, con base a eso vamos a poder mayores detalles respecto al procedimiento”, reveló.

Denuncia del interventor

El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, señaló que el procedimiento tiene relación con una denuncia presentada por el interventor Carlos Pereira.

“Según la denuncia del interventor y lo que está investigando la fiscal, hubo un tipo de alteración de datos de inmuebles donde debían ser terrenos baldíos había construcciones; lógicamente eso afecta directamente en la base imponible de ese inmueble. No es lo mismo pagar tributos por un baldío que por una construcción; aparte de eso se saltaron los permisos de construcción”, refirió.

Sabaté informó que la Comuna inició una auditoría interna para determinar si existen otros casos similares y adelantó que el resultado podría conocerse dentro de un mes.

Funcionarios sumariados

El funcionario municipal adelantó que los funcionarios involucrados serán sumariados, a la espera de que concluyan las investigaciones penales.

Agregó que la Fiscalía no descarta la participación de contribuyentes beneficiados con la manipulación del sistema.