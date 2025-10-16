Día del Nutricionista: cumplen un papel fundamental en la mejor calidad de vida

En nuestro país se conmemora el Día del Nutricionista cada 16 de octubre. Uno de los objetivos es resaltar su trabajo, el desempeño de un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de la población, desarrollando estrategias que fomentan un futuro más saludable para todos.

El nutricionista es un agente clave en la promoción de estilos de vida saludables y en la prevención de enfermedades.

Su conocimiento en alimentación y nutrición lo convierte en un profesional fundamental para desarrollar estrategias que mejoren la calidad de vida de la población y reduzcan la carga de las enfermedades no transmisibles (ENT).

El rol del nutricionista en salud pública es esencial para prevenir las enfermedades no transmisibles (ENT) mediante la promoción de hábitos alimentarios saludables y el desarrollo de políticas y estrategias basadas en la evidencia, indican desde el Ministerio de Salud.

Su labor impacta positivamente en la reducción de factores de riesgo y en la mejora de la calidad de vida de la población, contribuyendo de manera significativa a un sistema de salud más eficiente y sostenible.