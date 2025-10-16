Incendio afecta vivienda precaria del barrio Virgen de Fátima

Alrededor de las 03:00 de este jueves, se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre calle Corta y Teniente Moreno, a pocas cuadras de la avenida Artigas, en el barrio Virgen de Fátima de Asunción.

La rápida intervención de los bomberos voluntarios y la colaboración de los vecinos impidieron que las llamas se propagaran a otras casas de la zona.

Según informaron los vecinos, en la vivienda afectada reside una persona adulta que no se encontraba en el lugar al momento del incendio, por lo que no se reportaron víctimas que lamentar.

Las llamas, sin embargo, consumieron parte de la estructura de la precaria casa y lo que había en su interior.

Sospechas sobre el origen del incendio

Vecinos manifestaron que el fuego podría haber sido provocado de manera intencional por “chespis”, consumidores de drogas que frecuentan el lugar.