Incendio consume excolegio cuyo predio está en disputa judicial en Limpio

De acuerdo con el reporte de la Décimo Octava Compañía de Limpio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), el incendio se produjo en la madrugada de este domingo.

Los bomberos al llegar al lugar encontraron una de las habitaciones totalmente consumida y la estructura principal colapsando por la intensidad de las llamas.

La compañía de bomberos mencionada confirmó que el incendio fue totalmente controlado tras varias horas de labor coordinada. Agregó que no se registraron personas heridas ni fallecidas.

Vecina alertó sobre presencia de “chespis”

El siniestro fue denunciado por una vecina de la zona, quien —según los bomberos— había manifestado reiteradas veces su preocupación por la presencia de personas adictas -o“chespis”- en el lugar.

De acuerdo con su testimonio, los adictos habrían provocado el fuego, que luego se extendió rápidamente debido a los materiales del techo, compuesto por chapa galvanizada, paja y madera con aislante térmico.

No obstante, las autoridades aún no confirmaron oficialmente el origen del incendio, que continúa bajo investigación.

El incendio requirió la intervención de múltiples unidades tanto de Limpio, Luque y Zeballos Cue (Asunción).

Predio en conflicto judicial desde 2017

Según fuentes de ABC, el inmueble incendiado pertenecía al extinto centro educativo Ñandejára, que fue desalojado en 2017 tras una disputa con la Asociación Evangélica Asambleas Bíblicas del Paraguay, actual propietaria legal del sitio.

La administración despojada del terreno formó posteriormente el centro educativo Ñande Róga, mientras el litigio continúa en instancias judiciales.