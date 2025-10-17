Atención San Bernardino: Expo Empleo de Verano con cerca 250 oportunidades laborales

Hoy viernes, de 09:00 a 12:00, se desarrolla la Expo Empleo de Verano, en el marco de la implementación del “Plan de Empleo de Verano” en San Bernardino, con 248 vacancias laborales. Las entrevistas se llevarán a cabo en el salón municipal.

La actividad busca generar una conexión directa entre las personas que buscan empleo y las empresas que requieren personal para la próxima temporada alta, contribuyendo así al desarrollo económico y la formalización del trabajo en los sectores turístico, comercial y de servicios, indican.

Lea más: IPS sumó más de 100.000 nuevos aportantes en dos años

Algunos puestos disponibles

Chef.

Bartender.

Cocinero.

Mozo.

Recepcionista.

Cajero.

Vendedor.

Repositor.

Personal de limpieza.

Mantenimiento general y de piscina.

Atención al cliente.

Chofer.

Playero.

Mucama.

Las vacancias corresponden principalmente a la localidad de San Bernardino y Piribebuy. Están abiertas a personas de todas las edades, con especial enfoque en jóvenes que buscan insertarse laboralmente durante la temporada estival.

En total son 14 las empresas participantes, las cuales pertenecen a los sectores de hotelería, gastronomía, supermercadismo, entretenimiento, ferretería, venta de electrodomésticos, comercialización de combustibles, entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los interesados pueden conocer las vacancias en la plataforma EmpleaPy del Ministerio de Trabajo, disponible en www.emplea.mtess.gov.py.