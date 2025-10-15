IPS: más de cien mil nuevos trabajadores accedieron a la seguridad social en los últimos dos años

Según los datos proveídos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la formalización laboral sigue en ascenso y registra el aumento más importante de los últimos años en la cantidad de personas con acceso a la seguridad social a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo con los registros administrativos del IPS que fueron procesados por el Observatorio Laboral del MTESS, entre julio de 2023 y septiembre de 2025, la cantidad de cotizantes en el régimen general del IPS pasó de 707.638 a 815.115 trabajadores, lo que representa más de 107.000 personas incorporadas a la formalidad en poco más de dos años.

Solo en el último año (septiembre 2024 a septiembre 2025), se produjo un incremento absoluto de 58.475 nuevos aportantes, superando ampliamente el crecimiento registrado el año anterior.

El análisis interanual muestra una aceleración del proceso de formalización, con una variación que pasó de 3,3% en julio de 2023 a 7,7% en septiembre de 2025.

Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, el sistema de seguridad social sumó 103.421 nuevos cotizantes, con saltos anuales de 44.496 personas en 2024 y 58.475 en 2025.

La ministra Mónica Recalde destacó que el crecimiento responde a la combinación de acciones en materia de inspección laboral, programas de empleo juvenil como EmpleaPy, incentivos a la formalización empresarial, mejor trazabilidad digital y alianzas público-privadas que facilitan el acceso al empleo formal.