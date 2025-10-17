Más de 3.000 efectivos custodiarán el último superclásico del año

La Policía Nacional convocó a más de tres mil efectivos para resguardar la seguridad de los aficionados que asistirán este domingo al superclásico del fútbol paraguayo, que se desarrollará en el estadio La Nueva Olla, de barrio Obrero, a las 17:30.

El comisario Juan Agüero, director de la Policía de Asunción, señala que el operativo para el encuentro entre Cerro y Olimpia, redobló la cantidad de agentes del orden teniendo en cuenta los últimos incidentes ocurridos en Ciudad del Este.

Indicó que uno de los principales controles será evitar la introducción de petardos y bengalas al estadio.

Las barras: principal inconveniente

Manifestó que el principal inconveniente se encuentra en las barras organizadas. “La barra de Los Quillos, son los que siempre van para incidentar. Muchos de ellos tienen medida de prohibición de ingreso a los estadios, pero siempre son ellos los que crean problemas”.

Los datos de las personas que están plenamente identificadas fueron comunicados al Ministerio Público, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que fue la que sancionó a los mismos.

“Yo tengo una nómina de 70 hombres identificados y tengo una aplicación en la Policía Nacional con la cual se verifica a través del número de cédula cuando se realiza la verificación”, explicó.

Vuelven los cascos azules

Informó que los cascos azules vuelve a ser convocados y estarán en las graderías para todo tipo de evento de gran envergadura.

“Es para evitar ciertos desmanes en la gradería que provoca y deja una mala la imagen, inclusive no solamente a nivel nacional, porque esto corre después a nivel internacional”, especificó.

Alerta por anuncios en redes sociales

Una cuenta identificada como Franja Negra en la red social X compartió el siguiente mensaje: “Buenas tardes, amigos olimpistas y cerristas. Anoche recibí info de que podría ocurrir una emboscada entre barras el día del clásico. Por favor, difundan para que les llegue a los demás, quienes irán a la cancha ese día tanto a cerristas y olimpistas que no tiene nada que ver con esta disputa entre barras. Es muy jodido”.

Los internautas manifestaron su preocupación:

“Estoy preocupado, yo voy a ir también”.

“Qué locura, viejo”.

“Hermano, cuídate mucho”.

“Voy a ver para armar un post y compartir con los perros para que tenga visualización”.

“Eso es lo que se necesita: 40% de la barra de cerro se queda fuera con armamento”.

Al respecto, el comisario indicó que se cuenta con equipos que trabajarán por orden de operación y que las barras serán escoltadas desde que ingresan a la capital hasta el estadio, “ellos van a ser escoltados por la Policía Nacional, para que durante todo el itinerario a la capital no empiece ese desmán, ese encuentro, esa emboscada. Va a haber patrulleras, Linces, personal apostado en cada punto, en cada cuadra, en las estaciones de servicio, en las bodegas. Es por eso la cantidad de personal que estamos utilizando ahora, se acompañará hasta la salida de la capital”, indicó.

Cuidacoches en el superclásico

Otro problema que se presenta, durante los eventos deportivos que aglutinan a gran cantidad de personas, es la presencia de cuidacoches.

Asegura que no se tendrá la presencia de los mencionados trabajadores informales.

En caso de ser “apretado” (extorsionado) por los cuidacoches, insta a acercarse a los agentes que se encuentran en los alrededores, la Comisaría más cercana o dar aviso al Sistema de Emergencias 911.