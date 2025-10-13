Cerro Porteño vs. Olimpia: El último superclásico de la temporada

Cerro Porteño y Olimpia están en modo superclásico: en el cierre de la fecha 17 del torneo Clausura 2025, el Ciclón y el Decano chocan por última vez en la temporada 2025. El partido más importante de la Primera División de Paraguay es el domingo 19 de octubre, a las 17:30, hora de nuestro país, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción.

Cerro Porteño, en la pelea por el título

A seis rondas para finalizar el certamen, solo el Azulgrana está en la pelea por el título con respecto al tradicional rival. El conjunto de Barrio Obrero, que empató el sábado sin goles con 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, está a 1 punto de Guaraní en la tabla de posiciones: los dirigidos por Jorge Bava suman 32 unidades y dependen de sí para conquistar el campeonato.

Olimpia, por la Copa Sudamericana 2026

Por su lado, el Franjeado está luchando por acceder a una competencia internacional. El Rey de Copas, que el viernes volvió a perder, esta vez 1-0 frente a Recoleta FC en Itauguá, ocupa puestos de Copa Sudamericana 2026 en el acumulativo: con 52 puntos, el mismo puntaje que Nacional, es sexto con 1 de ventaja sobre el Canario, el último posicionado en zona continental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy