Nacionales

Octubre Rosa: pacientes marchan hasta Incan para concienciar sobre cáncer de mama

Bajo el lema “Llegar a tiempo”, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) marchó hasta el Incan en el marco del Octubre Rosa. La caminata busca concienciar sobre el cáncer de mama, responsable de al menos 400 muertes anuales en Paraguay. Recuerdan la vigencia de la Ley N° 6211/18, que otorga a las trabajadoras dos días remunerados para realizarse el PAP y mamografía.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 13:26
Pacientes y familiares realizaron hoy la Caminata por la vida, para concienciar sobre el cáncer de mama.
Pacientes y familiares realizaron hoy la Caminata por la vida, para concienciar sobre el cáncer de mama.Gentileza

La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) realizó esta mañana su tradicional caminata por la vida de concientización contra el cáncer de mama en el marco del Octubre Rosa.

Lea más: Octubre Rosa: pacientes del Incan invitan a caminata de concientización “Llegar a tiempo”

Bajo el emotivo lema “Llegar a tiempo”, pacientes y familiares, vestidos de rosa y portando globos del mismo color, partieron desde el ramal de la ciudad de Areguá hasta el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

La marcha buscó sensibilizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad que, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), cobra la vida de al menos 400 personas por año en el país.

Octubre Rosa: lucha por la detección precoz

La actividad se enmarca en las campañas globales que se intensifican cada octubre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 19 de octubre como el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, con el fin de concienciar sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno, una acción que es vital para salvar vidas de mujeres y hombres por igual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con globos y remeras rosadas, pacientes oncológicos y familiares caminaron hoy hasta el Incan para sensibilizar sobre el cáncer de mama.
Con globos y remeras rosadas, pacientes oncológicos y familiares caminaron hoy hasta el Incan para sensibilizar sobre el cáncer de mama.

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en el país, lo que convierte la detección precoz en la herramienta más efectiva para mejorar los pronósticos de supervivencia.

Derecho a la prevención: licencia laboral remunerada

Ante la urgencia de la prevención, desde Apacfa recordaron la vigencia de la Ley N° 6211/18, que garantiza a todas las trabajadoras un derecho fundamental: la licencia remunerada mediante el cual todas las trabajadoras tienen derecho a dos días laborables por año para realizarse los exámenes de papanicolau (PAP) y mamografía.

Lea más: Derecho a la vida: instan a cumplir ley de licencia para detección precoz del cáncer de mama

La ley establece que la trabajadora debe solicitar el permiso con antelación. Si el empleador no responde por escrito en 48 horas hábiles, la solicitud se considera aceptada. En caso de negativa, la patronal puede ser sancionada con una multa de dos jornales mínimos por cada trabajadora afectada, conforme a la Resolución Nº 1173/12.