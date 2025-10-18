En Tupãrenda se puede alcanzar hoy el perdón de los pecados por el año Jubilar

Cada 18 de octubre, fieles de distintos puntos del país, celebran en santuario de Tuparenda, Ypacaraí, el Día de la Alianza de Amor con María, una tradición que nació en Alemania y hace más de cuatro décadas, llegó a nuestro país.

Según la historia, en 1914 el sacerdote José Kentenich reunió a un grupo de jóvenes seminaristas en Schoenstatt, cerca de Coblenza, para consagrarse a la Virgen María bajo la advocación de Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable.

Este año, la celebración lleva por lema “Con María de Tupãrenda, peregrinos de esperanza”, en sintonía con el Jubileo de la Esperanza que vive la Iglesia Católica.

En ese contexto, el obispo de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, ha designado al santuario de Tupãrenda como iglesia jubilar. Esto permite que todos los fieles que peregrinen al lugar y cumplan con las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión, oración por las intenciones del Papa y peregrinación al santuario, puedan obtener la indulgencia plenaria.

Los organizadores establecieron para hoy cuatro misas en los siguientes horarios: 9:00; 11:30; 16:00 y 20:00.