En Tupãrenda se puede alcanzar hoy el perdón de los pecados por el año Jubilar

Los católicos celebran hoy el Día de la Alianza de Amor con la Virgen, que dio origen al Movimiento Apostólico de Schoenstatt. En Tupãrenda habrá misa a las 9:00; 11:30; 16:00 y 20:00. Los peregrinos que cumplen con los requisito jubilares podrán ganarse la indulgencia plenaria (perdón de los pecados).

18 de octubre de 2025 - 01:00
Imponente vista de la presencia de fieles en el día de la Virgen de Schoenstatt.
Cada 18 de octubre, fieles de distintos puntos del país, celebran en santuario de Tuparenda, Ypacaraí, el Día de la Alianza de Amor con María, una tradición que nació en Alemania y hace más de cuatro décadas, llegó a nuestro país.

Monseñor Joaquín Robledo presidirá la misa de las 9:00 de la mañana.
Según la historia, en 1914 el sacerdote José Kentenich reunió a un grupo de jóvenes seminaristas en Schoenstatt, cerca de Coblenza, para consagrarse a la Virgen María bajo la advocación de Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable.

Miles de fieles acuden al santuario de Tupãrenda cada 18 de octubre para renovar su fe en la Virgen.
Este año, la celebración lleva por lema “Con María de Tupãrenda, peregrinos de esperanza”, en sintonía con el Jubileo de la Esperanza que vive la Iglesia Católica.

Fiesta total es cada 18 de octubre en Tupärenda. La procesión es animada por la banda de músicos.
En ese contexto, el obispo de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, ha designado al santuario de Tupãrenda como iglesia jubilar. Esto permite que todos los fieles que peregrinen al lugar y cumplan con las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión, oración por las intenciones del Papa y peregrinación al santuario, puedan obtener la indulgencia plenaria.

La tradicional capilla de la Virgen. De este sitio parte la procesión para la misa frente al imponente templo.
Los organizadores establecieron para hoy cuatro misas en los siguientes horarios: 9:00; 11:30; 16:00 y 20:00.

Presencia de fieles en la fiesta de la Virgen de Schoenstatt.
