Extirpan tumor gigante de ovario en Hospital Regional de Pedro Juan Caballero

Una cirugía que duró aproximadamente dos horas posibilitó la extirpación de un tumor ovárico gigante que pesó 11 kilos; la intervención quirúrgica se llevó a cabo en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, informaron desde la cartera de estado.

De la exitosa operación participaron las doctoras Micheli Solís (cirujana oncóloga) y Laura Rojas (cirujana general) con la colaboración de médicos internos, la doctora Larissa Mora se desempeñó como anestesióloga y se tuvo la asistencia en sala de la licenciada Mirian Maldonado, según detalló el ente rector en salud de nuestro país, mediante un boletín.

Cirugía de alta complejidad

La doctora Micheli Solís, cirujana oncóloga del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, quien encabezó el procedimiento, indicó que la cirugía llevada a cabo fue de alta complejidad y que tuvo una duración de dos horas aproximadamente.

“La paciente acudió al hospital con 5 meses de evolución de crecimiento de perímetro abdominal, se confirmó la tumoración y pudimos extirpar completamente la masa sin ruptura capsular; la paciente salió del quirófano lúcida, estable y tuvo alta en sus primeras 24 horas postoperatorias”, explicó la profesional.

La misma agregó que posteriormente se sabrá si es un tumor benigno o maligno y por ende determinar si finaliza o debe seguir un tratamiento. “Se envió una muestra a (Laboratorio de) Anatomía Patológica, se estudia y se decide la conducta”, expresó.

Desde el Ministerio de Salud Pública resaltaron la tarea llevada a cabo por los profesionales del Hospital de cabecera de Amambay. “El Ministerio de Salud felicita al personal por su compromiso, profesionalismo y capacidad técnica”, señalaron desde la cartera estatal.