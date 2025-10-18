Joven muere por presunta sobredosis de droga en Pedro Juan Caballero

El cuerpo de un joven identificado como Derlis Fabián González Barrios (27 años) fue encontrado en su habitación, en la residencia de su familia ubicada en el barrio San Juan Newman de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Familiares manifestaron que tuvieron un último contacto con el fallecido aproximadamente a las 2:00 de este sábado, cuando el mismo ingresó a su pieza tras llegar de una fiesta, según informaron los intervinientes. Cerca de las 10:00 de hoy lo encontraron tendido en el piso sin signos de vida.

Paro cardiorrespiratorio por presunta sobredosis

El médico forense del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, doctor Marcos Prieto, realizó la inspección de rigor y determinó como probable causa de muerte paro cardiorrespiratorio.

“Esa es la certeza que tenemos, lo que vamos a determinar es qué lo llevó a ese paro cardiorrespiratorio. No encontramos ningún signo de violencia en su cuerpo. Existe la sospecha de sobredosis de droga por manifestaciones de familiares de que el mismo tenía contacto con sustancias ilícitas, le extrajimos sangre y enviamos la muestra a Asunción”, indicó el forense.

Fuentes de salud pública manifestaron que con mucha asiduidad se presentan casos de sobredosis con droga en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Si bien no revelaron cifras específicas, expresaron que es una situación cada vez más preocupante para los agentes sanitarios de la zona.