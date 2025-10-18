Jubilados municipales preparan una gran manifestación para el próximo martes

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), pagó a inicios del mes de octubre G. 2.580 millones a la Caja Municipal, saldo que la comuna debía desde abril. Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), exintendente, dejó una millonaria deuda que hasta agosto supera los G. 16.600 millones.

Hoy, los afectados anuncian una gran manifestación si el intendente no cumple el desembolso grande que prometió para mediados de este mes.

“Nosotros, como jubilados, tenemos un atraso en nuestros haberes de casi cinco meses. Todo esto se debe también al atraso que tiene en el desembolso la Municipalidad de Asunción para con nuestra caja, la cual ya tiene unos siete meses de atraso”, explicó Floria Galeano, Vocera del grupo de Jubilados de la Caja Municipal de Asunción

A renglón seguido remarcó: “Esto ya viene de la intendencia anterior, que le corresponde a Nenecho. El interventor (Carlos Pereira) hizo lo que pudo, desembolsó un poco, pero igual así no pudieron ponerse al día”.

La representante de los jubilados comentó que hasta ahora están con un acuerdo firmado el primero de octubre. “Este consta de dos ítems. El primero, un desembolso de 2.518 millones de guaraníes, que ya cumplieron con nosotros. Para mediados de octubre quedaron en hacer un gran desembolso, el cual todavía no lograron realizar”.

“Todavía no tenemos ninguna noticia sobre esto y por ello estamos preparando una gran manifestación este martes 21 en la explanada de la Municipalidad, en caso de que no se concrete ningún desembolso, porque para nosotros, cinco meses sin cobrar ya es mucho”, sostuvo.

Solo en Asunción son 1.708 jubilados y en todo el país un poco más de 2.000.

“Lo irónico es que los del interior prácticamente están al día con sus aportes y Asunción, que es el mayor aportante, es el que no está desembolsando. Pero esto es algo que nos afecta a todos”, mencionó.

Para finalizar, Floria Galeano dejó en claro: “No solo estamos padeciendo de las necesidades básicas, sino que ya estamos sufriendo por la falta de alimentos, lo cual a nuestra edad es catastrófico. Esto es injusto. Después de 30 a 40 años de estar aportando para tener una vejez digna, no podemos estar pasando todo esto”.