Nacionales

Obispo pidió ser peregrinos de la esperanza y de la misericordia en fiesta de la Virgen de Schoenstatt

YPACARAÍ. El obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, instó a los fieles a ser peregrinos de la esperanza y portavoces de la buena noticia. Fue durante la misa central en honor de la Virgen de Schoenstatt en Tupärenda. El prelado pidió seguir los ejemplos de María y practicar las obras de misericordia. Tras la misa central se realizó la procesión hasta la capilla de la protectora y una multitud participó en la solemne celebración.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
18 de octubre de 2025 - 14:49
Momento de la procesión de la imagen de la Virgen de Schoenstatt en Tupärenda. Como todos los años una multitud participó del evento.
El santuario de Tupärenda (morada de Dios), de la localidad de Ypacaraí, departamento Central, albergó a cientos de fieles para honrar a la Virgen de Schoenstatt (lugar hermoso).

La misa central fue presidida por el obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, cuya reflexión fue meramente religiosa e instó a los fieles a ser peregrinos de la misericordia.

El prelado indicó que los seguidores de Cristo y todos los bautizados deben ser portadores de la buena noticia y practicar en todo momento las obras de misericordia, así como lo hizo la madre de Dios.

El obispo pidió seguir los ejemplos de la Virgen María y practicar las obras de misericordia.
Dijo que es urgente la necesidad de seguir las grandes enseñanzas de la Virgen María para ganar la vida eterna y resaltó su obediencia, su vida de oración y de constante servicio a los demás.

“Grandes cosas hizo María, por su fe, su esperanza y su gran amor a Dios, y hoy todos nosotros estamos llamados a ser peregrinos de la esperanza, y más en este año de jubileo”, expresó el obispo.

El obispo de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, presidió la misa en Tupärenda.
Dijo, que hoy día, con todo lo que sucede en el país, se nota la ausencia de Dios y de la Virgen María y que es imperiosa la necesidad de practicar las obras de misericordia con los hermanos que más necesitan.

Resaltó la vida de la madre de Jesús, que en todo momento fue obediente y aceptó humildemente los designios de Dios. “Esa experiencia de María, que se hace solidaria, que sirve, debe ser ejemplo para nosotros", expresó.

Cientos de fieles con sus imágenes y rosarios participaron de la misa en Tupärenda.
Tras la misa central se realizó la procesión hasta la pequeña capilla, en donde se hizo la consagración a la Virgen y la bendición final. Como todos los años, una multitud participó en la celebración.