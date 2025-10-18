Operativo Jejoko Mbarete: Gobierno despliega 500 militares contra el contrabando

El objetivo del Operativo Jejoko Mbarete consiste en que las Fuerzas Militares, el Ejército y las Fuerzas Armadas apoyen tareas en puntos estratégicos donde la Armada Nacional lucha contra del contrabando, indicó este sábado el ministro de Defensa Nacional, Óscar González. Quinientos militares trabajarán en el operativo.

Calificó de inédito el operativo, ya que jamás la Armada recibió el apoyo del Ejército ni mucho menos de la Fuerza Aérea en su lucha en contra el contrabando, “porque la Armada depende la Prefectura General Naval”.

Manifestó que los primeros resultados se dieron en la zona del Chaco, con una incautación en Infante Rivarola, una localidad que se encuentra en la frontera con Bolivia. Aproximadamente a 750 km de Asunción.

La incautación fue de 8.800 kilos de cebolla, casi nueve toneladas, cuyo operativo fue constituido por integrantes del tercer Cuerpo de Ejército y de la Sexta División de Infantería.

“Con esta última incautación, el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército comunicó que se completan 90.000 kilos de cebolla que fueron incautadas en ese sector del Chaco paraguayo”, explicó.

El CODI es parte del operativo en el Norte

Agregó que en la zona norte del país el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) tiene, por decreto, atribuciones para actuar en ese sector.

Son 500 los militares que operan con sobrevuelos de helicópteros y con los Supertucanos, especificó.