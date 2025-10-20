Afectados por lluvias aguardan por asistencia de Yacyretá y SEN

El presidente de la Asociación de Pescadores de Atinguy, Hernán Cano, señaló que con las últimas lluvias se registraron aproximadamente 220 mm de agua caída. Las intensas precipitaciones causaron el desborde del arroyo del mismo nombre de la comunidad. Del lado de Itapúa, unas seis familias fueron damnificadas, mientras que del lado de Misiones se habla de aproximadamente 32 viviendas que quedaron bajo agua.

“Además de que nuestras casitas quedaron bajo agua, también sufrimos la pérdida de nuestros animalitos porque el desborde del arroyo se produjo de noche; cuando nos dimos cuenta, ya teníamos los pies en el agua. La mayoría de los afectados son personas de escasos recursos y que solamente dependen de la pesca comercial para conseguir el sustento”, indicó Cano.

En otro momento, señaló que solicitó asistencia al área social de la Entidad Binacional Yacyretá, sede Ayolas, pero le respondieron que la ayuda se tiene que canalizar a través de las municipalidades de Ayolas y también de San Cosme y Damián (Itapúa). Este último realizó la entrega de kits de víveres para poder paliar un poco la situación.

Por su parte, una pobladora de Atinguy, Misiones, dijo que solicitaron a la EBY y al municipio ayolense la urgente entrega de creolina, porque con el avance de las aguas las serpientes comienzan a ingresar en casas que no se inundaron, hecho que se convierte en un peligro para los habitantes.

Desde la Entidad Binacional Yacyretá señalaron que, en este momento, la asistencia está a cargo de las gobernaciones, municipalidades y la SEN. Esta última se encontraba realizando el relevamiento de datos acerca de la situación de los afectados por el factor climático. En caso de que las instituciones mencionadas se vean sobrepasadas, la EBY intervendrá.

Desde el municipio ayolense informaron que se aguarda que la SEN llegue con la ayuda. Funcionarios de la institución ya realizaron el relevamiento de datos, y ahora se espera que llegue la asistencia.

