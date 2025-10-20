Vecinos de Limpio claman por reparación de ruta intransitable

La circunvalación de Limpio de la ruta PY03 está intransitable actualmente, por lo que los vecinos de la zona claman que la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, atienda sus reclamos, ya que no pueden utilizar la vía para llegar a sus casas de los barrios San Salvador, Rincón del Peñón y 24 de Mayo.

“Hace mucho estamos ya con este quebranto que ya no aguantamos, nos rompe todo nuestro auto, los camiones echan todo su basura, desastre, los niños no pueden circular bien. Todo es un caos”, denunció Enrique Cartagena, vecino de la zona.

El tramo corresponde a una adjudicación de obras por valor de G. 220 mil millones que se realizó en el 2013, pero que por cuestiones que se desconocen, se paralizaron en el 2019, dejando aproximadamente 800 metros sin refaccionar.

“Los que tenían que entrar acá todavía no están habilitados, que son los móviles más grandes que supuestamente este era para eso, que nunca se hizo. Para los camiones grandes se van por la ruta, hacen accidentes, hace poco un cisterna en el semáforo le perjudicó a una chica. No sé por qué no hacen, una pequeña parte falta, son ocho cuadras, 800 metros. No sé qué pasó porque hace más de 7 años que está esto así”, detalló el vecino.

Denuncia llegó al Congreso

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Pedro Gómez, realizó la denuncia de la paralización de las obras del tramo y del estado en el que se encuentra actualmente la ruta en la sesión del 26 de agosto último.

“No puede ser que el Estado Paraguayo haya gastado G. 220 mil millones de la plata de la gente y un kilómetro que falta para terminar esa circunvalación, no es capaz la ministra de Obras Públicas de por lo menos ir a hacerse presente y a mirar qué podemos hacer acá”, refirió en la ocasión.

En otro tramo, donde las obras continuaron con normalidad, hoy día ya están colocando las luces, según detallaron los vecinos de la zona. Lamentaron que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) nunca se acercaron a los vecinos, como tampoco los de la Municipalidad de Limpio.

“Nunca vinieron, te chulean todo, no te dicen nada. Y la intendencia tampoco viene a decirnos qué pasa acá, cómo podemos ayudarle. Vienen ellos a echar de vez en cuando ripio, pero eso cuando hay una lluvia ya se va todo”, denunció Cartagena.

“Nosotros pedimos a la ministra que nos haga caso porque se necesita mucho. Por ejemplo, los tumberos usan muchísimo esta ruta y necesitamos la reparación, como ven ustedes, está hecho p... y cada día es peor. No sabemos más nosotros qué hacer porque, como dice el señor, cada uno tiene su vehículo y descompone”(sic), expresó por su parte Celsa Benítez, otra de las vecinas de la zona.