Derrumbe de techo en colegio de Lambaré

El Colegio Privado Nazaret, ubicado en el barrio Santo Domingo, sufrió en la noche de este domingo el derrumbe del techo de una de sus aulas, lo que ocasionó daños estructurales en otras dos salas contiguas. Afortunadamente, no se registraron heridos, ya que el hecho ocurrió fuera del horario de clases.

El capitán César Puyol, bombero voluntario de la 5ª Compañía de Lambaré, informó que la alerta se recibió alrededor de las 20:30 horas, momento en el que un guardia de seguridad del colegio avisó sobre el colapso.

“Constatamos que una de las aulas ubicadas en la planta alta sufrió el colapso total del techo, aparentemente a causa de un problema en la cabreada de la estructura. Esto también provocó daños considerables en dos aulas aledañas, por lo que recomendamos el aislamiento inmediato del sector”, explicó el capitán Puyol.

El aula más afectada corresponde al tercer grado, según confirmaron la directora y docentes del colegio. “Por suerte, el incidente se registró en horas de la noche y no durante el horario escolar, lo que evitó una tragedia”, agregó el bombero.

Clases suspendidas y zona clausurada

Tras la intervención de los bomberos, las autoridades del colegio resolvieron suspender las clases de forma preventiva hasta que especialistas en arquitectura e ingeniería verifiquen la seguridad de la estructura.

“Las paredes de la planta alta presentan debilitamiento, por lo que todo el sector quedó clausurado hasta nuevo aviso”, indicó Puyol, quien reiteró que será necesario un informe técnico para determinar si el edificio está apto.