Falta de agua, comida y condiciones indignas denuncian familiares de mujeres presas en Emboscada

Falta de agua, comida, condiciones dignas, problemas con agendamiento y largas esperas son los principales reclamos de los familiares de las mujeres del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada, cárcel a la que fueron trasladadas las mujeres que guardaban reclusión en la hoy ex penitenciaría nacional El Buen Pastor.

“Yo hasta el momento realmente entré junto a mi madre que está privada de libertad. Ella me comentó que la sanidad es espectacular, pero el tema de la comida y el agua, el agua es intomable. El agua dice que sale marrón, ¿por qué ellos no permiten que nosotros por lo menos metamos suficiente agua para nuestros familiares, tanto como comida y si ellos no están pudiendo abastecer el gasto?, ¿por qué ellos no permiten que los familiares lleven por lo menos cosas de aseo personal, ventilador, comida?”, dijo Karen Galeano, hija de una reclusa.

A la escasez de agua se suma el agobiante calor, lo que según los familiares es insoportable tanto para el traslado a pie desde la parada del transporte público, hasta llegar a la cárcel. También este se vuelve insoportable en las celdas y en los baños de la penitenciaría.

“Ir a pie de donde bajamos el colectivo, con este calor. Nuestra hija nos hacen llevar esta clase de agua. Tienen que meter solamente medio litro de leche. Tenemos que llevar galletita dietética en una bolsita transparente. Tenemos que llevar jugo en una botella transparente. El baño que está ahí es imposible. No puedo estar tranquila porque no le veo a mi hija”, dijo María Claudia Ramírez, madre de una de las internas.

Ministro miente, denuncian

Según lo que denuncian las familiares de las reclusas, el sistema que pintan desde el Ministerio de Justicia es mentira, ya que las visitas no pueden ingresar a la penitenciaría para ver a sus familiares recluidas.

“Nosotros nos agendamos, pero no nos permitieron entrar a verlas. A pesar del agendamiento, no ingresamos. ¿Sabes qué es lo que pasó ayer? Supuestamente, una de las internas se quiso suicidar por el sistema que le implantaron que ellos no soportan. Es una celda sofocante donde no tiene ventilación, no tiene aire, no tiene ventilador, ellos no salen al patio, están todo el día encerradas en su celda, no comen comida saludable, por ejemplo, le hacen fideo pupú, le hacen cocido reí, le dan una galleta dura y no tienen agua potable para beber, no tienen agua fría tampoco porque no hay heladera”, denunció Denisse Viveros, prima de una interna.

Las familiares de las internas dijeron que se quedarían indefinidamente en inmediaciones de la penitenciaría hasta que puedan ver a su familia, a fin de asegurarse de que puedan comunicarse libremente y no estén tan oprimidas.

“Ellas están siendo prácticamente secuestradas por el gobierno. Ellos no tienen la libertad de comer bien, de salir al patio, de recrearse. Una de las chicas creo que se intentó suicidar en estos días por el sistema que implantaron. Dos veces se incendió la celda número siete. Ellas no cuentan. Ponele que fue cuando se mudaron, primera vez y la segunda vez y a la reclusa le tienen así, colgado lo que intentaron quemar. Y eso pues es injusto, todos somos delincuentes en este país”, concluyó una de las denunciantes.