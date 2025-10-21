Asunción: Jubilados acampan en la Municipalidad, tras incumplimiento de pago de Bello

Luis Bello (ANR-cartista), intendente de Asunción, incumplió el compromiso que su Gabinete había hecho con jubilados municipales de pagar una parte considerable de los G. 18.230 millones - hasta septiembre-que la comuna adeuda a la Caja Municipal (CJPPM). El plazo venció ayer lunes 20 de octubre y ahora los jubilados acampan en la Intendencia como medida de fuerza.

El compromiso consta por escrito y fue firmado por su jefe de Gabinete, Máximo Medina, el 1 de octubre de 2025. Floria Galeano, vocera de los jubilados reclamó que pese a que “salieron delante de toda la prensa a comprometerse con un pago”, y habiéndose cumplido el plazo, no recibieron una sola llamada de las autoridades.

Lea más: Asunción: Déficit en recolección de basura se agudiza y vuelven las quejas contra Bello

Los jubilados reclamaron que tras el compromiso, el intendente haya desconocido el acuerdo. “Él no sabe lo que pasa en su Gabinete, entonces. ¿Para qué están los directores? Entonces no hay credibilidad, no tiene entereza, no tiene palabra de hombre”, reclamó Rafael Gauto, otro de los voceros.

Un importante grupo de jubilados, quienes no cobran sus haberes hace 5 meses, se instalaron en la Intendencia de Asunción, donde acamparán hasta que sus reclamos sean escuchados. “Vamos a dormir acá, porque ya no tenemos para pagar nuestro alquiler y porque la mayoría de los jubilados no tenemos casa”, agregó Gauto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Si no se robara, alcanzaría la plata”, reclaman

Los jubilados reclamaron que, mientras ellos padecen hambre y penurias, en la Municipalidad se mantienen las mismas prácticas que la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). “No pueden parar la corrupción imperante que hay aquí. Si no se roba, la plata alcanza”, expresó la vocera de los manifestantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los representantes de los jubilados fueron recibidos por representantes de la Intendencia quienes les propusieron un pago de G. 1.000 millones a la Caja Municipal para este martes, monto que consideraron absolutamente insuficiente.

Lea más: Asunción: Aumentazo que dejó Nenecho “asfixió” a pequeños vendedores del centro

“Ni siquiera serviría para 100 jubilados, mientras que nosotros somos 1.708, solo de la Municipalidad de Asunción. Ya no podemos aceptar cuotitas de esta gente. Ni siquiera el intendente vino a dar la cara”, reclamó Galeano.

La promesa informal del Gabinete del intendente incluye un nuevo pago de otros G. 1.000 millones dentro de 20 días, “si es que se puede”, según reveló la vocera de los jubilados.

Lea más: Jubilados municipales preparan una gran manifestación para el próximo martes

“No podemos estar convocando toda la hora a los compañeros que ni siquiera para el pasaje ya tienen. Entonces hoy nos quedamos acá y que salga el intendente a dar la cara”, agregó.

Consecuencias humanitarias

Los jubilados reiteraron que la falta de pagos los ha llevado a una situación insostenible, sobre todo tratándose de personas de la tercera edad que ya no tienen ni siquiera para alimentarse. Muchos de ellos, además, con serios problemas de salud y sin dinero para ser atendidos.

“No cobramos hace 5 meses, entre irnos a casa y morirnos o quedarnos acá, preferimos morirnos acá, por lo menos para que tengan vergüenza de todo lo que nos están haciendo pasar”, dijo Galeano.

Lea más: Asunción: Bello acuerda con IPS tras protesta de funcionarios que habían quedado sin atención

Consideró verdaderamente indignante que “gente de la tercera edad tenga que venir a mendigar sus haberes jubilatorios, siendo que por 40 años aportamos”. Los jubilados no desconocieron las denuncias de corrupción contra las autoridades de la Caja, pero señalaron que cuando eso se resuelva en la Justicia, muchos de ellos ya no estarán

“Lo más urgente y lo más necesario que podemos hacer es reclamarle al intendente que pague lo que está adeudando a la Caja y que ellos puedan desembolsarnos nuestros haberes. No tenemos ya nada que perder”, sentenció Galeano.