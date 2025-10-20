Asunción: Déficit en recolección de basura se agudiza y vuelven las quejas contra Bello

Apenas un mes después de que el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC) anunciara la “normalización” del servicio de recolección de basuras, vecinos de la zona del centro y alrededores volvieron a denunciar retrasos y la formación de vertederos irregulares.

En el barrio General Díaz, los vecinos reportan que los camiones no pasan al menos desde la semana pasada. Sobre la avenida Ygatimí casi Pa’i Pérez, ABC constató contenedores domiciliarios repletos de desperdicios desde el fin de semana.

En otros puntos, las bolsas ya habían sido abiertas y la basura había sido esparcida por doquier, por personas que buscan alimentos entre los desperdicios domiciliarios.

A pocas cuadras de ahí, sobre Paraguarí entre Ygatimí y Lugano (1.ª Proyectada) , los vecinos reportaron un basural en plena vía pública. En el lugar, ABC constató la presencia de basura domiciliaria, alimentos en descomposición, escombros y restos de poda de árboles.

En similares condiciones se encontraba el cruce de Lugano con Tacuarí. El lugar es constante punto de descarga irregular de desperdicios, donde se acumulan cajas de madera, cartones, bolsas con restos de alimentos, entre otros.

A la contaminación que provoca la basura se suma el bloqueo del paso peatonal por la presencia de ramas, producto de la poda de árboles.

San Roque y Catedral

Similares situaciones se repiten en los vecinos barrios de San Roque y Catedral. En la esquina de Antequera y Teniente Fariña (San Roque), la vereda y la calle volvieron a amanecer inundados de basura domiciliaria.

Lo más desagradable es la presencia de alimentos en descomposición, que desprenden nauseabundos olores y atraen alimañas.

Un caso muy llamativo es el de la esquina de México y Manuel Domínguez, donde los vecinos, cansados de lidiar con los vertederos irregulares, colocaron cámaras y un cartel que advierte: “Prohibido tirar basura, te estamos filmando”. Sin embargo, desconocidos siguen actuando con total impunidad.

Restos de podas, alimentos, plásticos, ropas usadas y todo tipo de desperdicios inundan la calle, a pasos de puntos turísticos emblemáticos, como el Museo de Arte Sacro o la Escalinata de Antequera.

“Cateura’i”

Un poco más alejado, pero todavía en los alrededores del centro de Asunción, el barrio Pettirossi alberga al denominado “Cateura’i”, ubicado frente a un terreno privado, en la esquina de Guatemala casi Félix Bogado.

El Lugar es un “histórico” punto de descarga de basuras, que en los últimos años se “especializó” en la acumulación de escombros.

Enormes cantidades de tierra, piedras y restos de construcciones ocupan ya prácticamente toda la vereda sur desde Félix Bogado hasta el límite con una propiedad perteneciente a una iglesia cristiana.

Por las dimensiones de los montículos es evidente que los “usuarios” del vertedero irregular no son pequeños carriteros sino camiones de gran porte.

La presencia de basura atrae a personas en situación de calle que hurgan en los desperdicios buscando alimentos. Vecinos cuentan que la Municipalidad recogen de tanto en tanto los desperdicios con maquinaria pesada, lo que destruyó no solo la vereda, sino hasta la muralla del terreno privado.

Gestión “para la foto”

El actual intendente de Asunción, Luis Bello, asumió el cargo el 27 de agosto tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) y poco más de dos semanas después ya enfrentaba varios reclamos ciudadanos por deficiencia en la recolección de residuos.

A mediados de septiembre, en sus redes sociales, Bello se jactaba de su “gestión” para normalizar el servicio con la puesta en funcionamiento de 6 camiones recolectores.

En redes sociales, mientras prometía que más unidades serían habilitadas hasta alcanzar el 100% de la capacidad operativa, publicaba fotografías “de archivo” que la comuna ya había utilizado al menos desde diciembre de 2023.

Las denuncias evidencian que la rehabilitación no funcionó y que existe una crisis por la falta de mantenimiento de los camiones recolectores.