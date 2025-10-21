Largas filas en el Materno Infantil de San Lorenzo: esta sería la razón

Una gran cantidad de personas se acercó esta mañana, ya alrededor de las 06:00, al Hospital Materno Infantil de San Lorenzo y una larga fila se generó en el lugar.

Al respecto, el doctor Fernando Ruffinelli, director médico del mencionado hospital, precisó que la masiva concurrencia se registra ante el laboratorio con el que cuentan en el lugar, ya que ofrece “casi todos” los tipos de pruebas solicitadas.

“Todos los estudios de sangre de rutina, hay cobertura de estudios de imágenes... el laboratorio es un lugar que está bien equipado, prácticamente de primer mundo y que no tiene ningún privado”, aseguró.

Asimismo, consideró que la alta demanda en el laboratorio es la que genera seguidamente la gran concurrencia, ya que unas 600 personas se acercarían diariamente al hospital desde distintos puntos del departamento Central.

Pese a que el funcionario aseguró que la demanda total del laboratorio se cumple con los resultados, reconoció que “la parte humana nos cuesta” en referencia al personal que trabaja en el lugar.

“Es clave de nuestro éxito; tenemos capacidad de procesar, pero agendarse, mostrar estudios, mostrar cédulas, extraer la sangre, eso no es tan rápido, pero solucionamos”, alegó.

