Policías y vecinos construyen un puente con neumáticos reciclados ante abandono de autoridades

Los agentes policiales, con recursos propios y la colaboración de los vecinos, iniciaron la construcción del paso vehicular, que permitirá mejorar la circulación y facilitar el tránsito de motocicletas, automóviles y otros vehículos que diariamente deben cruzar el cauce natural.

El objetivo principal del proyecto es brindar una solución definitiva a los pobladores, que sufrían grandes dificultades, especialmente en días de lluvia, cuando el arroyo crecía e impedía el paso, dejando aisladas a varias familias del lugar.

El suboficial mayor Saturnino Méndez dijo que la idea surgió después de que se percatara de que los niños de la zona sur del humilde barrio “Chino” tenían dificultades para caminar hacia la escuela, ubicada a unos 400 metros del lugar. Añadió que, en cada temporal, debían dar toda una vuelta y caminar más de 10 cuadras para llegar a la institución educativa, y que muchos aptaban por faltar a clases para evitar la travesía.

Ante esta situación, se le ocurrió aplicar una técnica de construcción de puentes que vio en el Chaco, que consistía en hacer una especie de tubería con neumáticos reciclados. Tras algunas gestiones, consiguió el material necesario y, con la ayuda de vecinos y niños, lograron construir el puente que hoy sirve como el principal paso de acceso y salida de la comunidad.

La vecina Florentina Rojas Silva, indicó que un día apareció el suboficial Saturnino Méndez proponiéndoles hacer un puente a base de neumáticos reciclados. Comentó que no creyó que el jefe de la caseta policial local se animara a realizar un trabajo comunitario, sin embargo, grande fue su sorpresa cuando el uniformado apareció con la patrullera llena de neumáticos y una pala, listo para iniciar la obra. Agregó que los trabajos comenzaron de inmediato y que los niños del barrio se sumaron entusiasmados a la iniciativa, siendo los que más colaboraron para que el puente sea hoy una realidad.

ABC intentó comunicarse con el encargado de obras de la Municipalidad de Coronel Oviedo, Pedro Molinas, pero tras varias llamadas a su número con terminación 514 no respondió su teléfono celular. En caso de querer brindar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

El gesto solidario de los uniformados fue destacado por los vecinos que agradecieron la iniciativa del personal policial y valoraron su compromiso con la comunidad, más allá de las funciones habituales de seguridad que cumplen en la zona.