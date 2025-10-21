Video: adulto mayor quedó grave tras accidente en Santa Rosa del Aguaray

El siniestro ocurrió en plena vía pública, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, y tuvo como protagonistas a un automóvil de la marca Toyota, y una motocicleta Motostar SK125 XL CKD, año 2011, con chapa 525 BGC, repintada de color verde.

El automóvil era conducido supuestamente por Carlos de Jesús Santacruz Salas, de 23 años, domiciliado en el barrio Fátima 1. El joven resultó ileso, aunque el vehículo presentó daños en su parte frontal tras el impacto.

Por otro lado, el motociclista, identificado como Cándido Mendoza Martínez, de 75 años y vecino del mismo barrio, sufrió graves lesiones en ambas piernas, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones del caso. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad del lugar serán claves para esclarecer la dinámica del hecho.

