Video: decano de Derecho UNA salió escoltado por la Policía en medio de protesta estudiantil

Una nueva manifestación de estudiantes se registró en la noche de este lunes en la sede central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde un grupo de universitarios volvió a exigir la renuncia del decano, Carlos Gustavo González Morel, por presunto mal desempeño en sus funciones.

En medio de la protesta, el decano tuvo que ser escoltado por agentes policiales para abandonar su oficina, luego de que los manifestantes se concentraran frente a las dependencias administrativas. El mismo grupo ya se había movilizado el domingo frente a la vivienda del académico.

Los estudiantes sostienen que agotaron todas las instancias de diálogo con las autoridades y que la manifestación es consecuencia de la falta de respuestas a sus reclamos.

Lea más: Video: protesta frente a la casa del decano de Derecho UNA

“El decano evitó el diálogo”

Bruno Ramírez, uno de los voceros del grupo estudiantil, afirmó que los manifestantes nunca impidieron la salida del decano ni realizaron actos violentos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Queremos dejar constancia de que es mentira que el decano fue privado de su libertad o secuestrado. Él se llaveó en su oficina. Los estudiantes solo queríamos dialogar y en todo momento lo hicimos pacíficamente”, expresó Ramírez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Natasha Romano, otra de las estudiantes presentes, manifestó que el decano se negó a recibirlos pese a los intentos por conversar.

“El decano vino, se encerró y llamó a la policía alegando que lo reteníamos, lo cual jamás fue cierto. Fuimos maltratados e incluso empujados por su directiva. Nosotros no forzamos la entrada ni agredimos a nadie”, aseguró.

Lea más: Derecho UNA: candidata de Jorge Bogarín no podrá asumir por medida cautelar

“Se agotaron las vías institucionales”

En tanto, Serena Ibarrola, representante suplente del Consejo Directivo, señaló que los reclamos estudiantiles ya habían sido planteados formalmente en varias oportunidades.

“Existen capturas de mensajes y registros que demuestran que intentamos agotar las vías institucionales. El decano no respondía ni en el grupo del Consejo Directivo ni a las solicitudes de audiencia”, explicó.