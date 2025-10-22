Avanzan los preparativos para el Operativo Caacupé 2025

La convocatoria fue realizada por el intendente municipal de Caacupé, Diego A. Riveros, y el obispo diocesano, monseñor Ricardo Valenzuela, quienes destacan la importancia del trabajo conjunto para garantizar una organización eficiente y segura durante la festividad mariana, considerada la más grande del país.

En la reunión se espera la presencia de representantes de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, la Patrulla Caminera, el Ministerio de Obras Públicas, la ANDE, Senepa, la Secretaría de Emergencia Nacional, la Gobernación de Cordillera, entre otros organismos involucrados.

Durante la jornada se analizarán aspectos clave relacionados con la seguridad ciudadana, el ordenamiento vial, la atención sanitaria, la limpieza urbana y el control ambiental, además de la logística para los días de mayor afluencia de peregrinos.

El Operativo Caacupé constituye cada año un importante esfuerzo conjunto entre la Iglesia y el Estado para ofrecer condiciones adecuadas a miles de fieles que llegan desde distintos puntos del país y del extranjero.

En ese contexto, las autoridades buscan anticipar los desafíos que implica el movimiento masivo de personas, con especial énfasis en la prevención sanitaria y la respuesta rápida ante emergencias.

La festividad de la Virgen de los Milagros, celebrada cada 8 de diciembre, es considerada una de las manifestaciones de fe más importantes del Paraguay católico. Este operativo anual representa también una oportunidad para reforzar el compromiso institucional con la ciudad de Caacupé y sus habitantes, que cada año reciben con hospitalidad a los peregrinos que acuden a rendir homenaje a la “Madre del Pueblo Paraguayo”.

