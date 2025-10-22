Cinco escuelas de Arroyos y Esteros cierran un proyecto que cultivó aprendizajes y unión

El cierre será con un “Circuito de Aprendizaje”, que partirá desde la plaza central de la ciudad y recorrerá las instituciones participantes: Ramón Indalecio Cardozo, Petronita Espínola, Juan Ramón Escobar, Berta Zaldívar Vda. de Pappalardo y Virgen del Carmen.

Durante la jornada, los alumnos serán los verdaderos protagonistas: contarán lo que aprendieron, mostrarán sus huertas y compartirán sus experiencias con otros compañeros y docentes.

Aprender con las manos en la tierra

El proyecto propuso a las escuelas usar la huerta como un aula viva. Allí, los estudiantes se conectaron con la naturaleza y aprendieron ciencias observando cómo crecen las plantas, practicaron matemáticas midiendo los canteros, y hasta escribieron relatos sobre lo que la tierra les enseñaba.

Un pequeño participante recordó con emoción cómo con sus compañeros se encariñaron con el espacio: “Le pusimos mucho interés al proyecto incluso con nuestros maestros revisamos todos los días lo que habíamos plantado. En cada área hicimos algo de la huerta: cálculos, redacción, arte o salud”.

Sembrar conocimiento y valores

El proyecto, que involucró a más de 230 alumnos, 14 docentes y 22 jóvenes facilitadores, generó 2.771 plazas de capacitación entre talleres presenciales y virtuales. Pero más allá de los números, así también dejó una semilla de trabajo colaborativo y conciencia ambiental en cada escuela.

La iniciativa forma parte del Programa Comunidad Emprendedora, que está coordinado por un equipo técnico liderado por Luisa Abbate, junto a Soledad Martínez, Carolina Fernández, Roberto Penayo, Natalia Deggeller, Alejandro Pankow, Camila Deggeller, Ricardo Centurión, Ada Zárate y Clemente Ríos.

