Intentaron abusar de un menor en Pilar: buscan al conductor de un automóvil gris

Un grave hecho de intento de abuso sexual contra un menor de edad se registró en la tarde del martes en esta ciudad.

Según el relato del adolescente, caminaba rumbo a su práctica de fútbol cuando, al llegar a la intersección de la avenida Gaspar Rodríguez de Francia y Padre Federico Schiavon, en el barrio Villa Paso, un automóvil de color gris se detuvo a su lado. El conductor, un hombre, se ofreció a llevarlo hasta el lugar de entrenamiento, a lo que el menor accedió.

Durante el trayecto, el supuesto autor le ofreció dinero para manosearlo e intentó sobrepasarse. En ese momento, el conductor detuvo la marcha sobre la avenida Antequera, entre Mello y Mariscal Estigarribia, en el barrio 12 de Octubre. El menor logró descender rápidamente del vehículo y escapar.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad Penal I, Víctor Encina, quien dispuso que el adolescente fuera acompañado hasta su vivienda.

Los agentes de investigaciones se encuentran abocados a la verificación de cámaras de circuito cerrado para esclarecer el caso.

El jefe de Investigaciones, comisario Hernán Zárate, informó que están trabajando arduamente para individualizar el vehículo mencionado por la víctima.

“Estamos revisando las cámaras del circuito cerrado cuadra por cuadra, pidiendo apoyo al Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Pilar. Seguimos el hilo de la investigación para llegar al supuesto autor”, explicó el comisario.

El hecho conmocionó a la ciudadanía pilarense. El doctor Rodrigo Riveros relató que fue quien asistió al menor tras su huida:

“Iba con mi hijo en moto y, en la esquina de una conocida cooperativa, un joven asustado me detuvo. Me dijo: ‘Ese conductor del auto intentó sacarme la ropa y manosearme. Me peleé con él y me tiré del auto’. Llamamos enseguida a la Policía y una patrulla llegó, pero el vehículo ya había escapado”, relató.

Riveros comentó que, tras publicar lo sucedido en redes sociales, recibió mensajes de otros padres y madres que denunciaron hechos similares.

“Algunos coincidían en el color del vehículo, otros mencionaron autos distintos. Toda esa información ya fue entregada a los investigadores”, afirmó.

Finalmente, el profesional hizo un llamado a las familias:

“Pido como ciudadano y padre de familia que dediquemos más tiempo a hablar con nuestros hijos, a advertirles que no suban a vehículos de desconocidos. Hoy vivimos tan acelerados que a veces nos olvidamos de lo más importante: el diálogo con ellos”, señaló.