Médicos ponen en duda habilitación de hospitales de Coronel Oviedo y Encarnación

El Círculo Paraguayo de Médicos emitió un nuevo comunicado, el cual apunta a los certificados de inscripción en la Superintendencia de Salud de los hospitales generales de Coronel Oviedo y Encarnación, presentados públicamente por la Ministra de Salud, María Teresa Barán, en fecha 21 de octubre de 2025.

“Estos presentan coincidencia de formato, numeración correlativa y redacción idéntica, pese a que uno figura con fecha de febrero y el otro con fecha de julio del presente año”, comienza señalando el escrito.

Para el Círculo de Médicos, estas coincidencias generan dudas razonables sobre la autenticidad y la fecha real de emisión de los documentos, dado que ambos reflejan características propias de haber sido elaborados en un mismo momento.

“Ambos documentos llevan la firma del actual Superintendente de Salud, denunciado y bajo investigación judicial por adulteración de documentos en el concurso público para la elección de Superintendente, y fueron presentados públicamente por la ministra de Salud, aun cuando se trata de actos administrativos emitidos por la Superintendencia de Salud”, señala el texto.

Seguido remarca: “Esta intervención, en un acto administrativo ajeno a su competencia, forma parte de un patrón de manejo documental irregular del Ministerio, ya evidenciado en el caso FONARESS, cuando la cartera de Salud remitió a la Contraloría General de la República un informe de plan de mejora, cuyo autor y contenido se desconocen, elaborado sin conocimiento ni autorización del Comité Ejecutivo, único órgano responsable del proceso”.

En otra parte del comunicado, señalan que es llamativo que, habiéndose anunciado la habilitación, inscripción y categorización de los hospitales generales de Coronel Oviedo y Encarnación meses atrás, ninguno de ellos figure hasta hoy en el registro público de la Superintendencia de Salud.

“Esa ausencia, pese a las afirmaciones oficiales, plantea una legítima duda sobre la fecha real de emisión y la validez de los certificados presentados, y hace necesario esclarecer el proceso administrativo que dio origen a dichos documentos”.

Ante estas situaciones, el Círculo Paraguayo de Médicos solicitará a la Contraloría General de la República una auditoria documental y de gestión sobre la habilitación, inscripción, registro y categorización de los hospitales generales de Coronel Oviedo y Encarnación, a fin de esclarecer el proceso administrativo y la autenticidad de los documentos presentados.