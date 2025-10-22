Ñemby: ministro de Defensa ofrece conferencia a estudiantes y con propaganda electoral, denuncian

Padres de estudiantes de diferentes niveles del distrito de Ñemby, departamento Central, denunciaron la burda utilización de alumnos para una conferencia sobre patriotismo, pero con tinte proselitista.

El evento se desarrolló en el polideportivo de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) y estuvo a cargo del titular del Ministerio de Defensa Nacional, el retirado general del Ejército, Óscar Luis González, y del general de División Roberto Olmedo.

El evento estaba destinado a los supervisores educativos, directores, docentes, padres, estudiantes del tercer ciclo y universitarios de la zona. La invitación fue hecha por la supervisión de la zona.

El tema abordado fue sobre patriotismo, pero causó indignación de los presentes cuando se proyectó el nombre de la concejal municipal, Gianina Ramírez Riboldi (ANR-HC), precandidata a la intendencia por el cartismo.

Los padres lamentaron que se haya utilizado a los estudiantes para un evento, que a todas luces, se notaba que era con fines proselitistas.

Bajo el plan “SUMAR”

Consultado uno de los supervisores que participó del evento, Fernando Acosta, dijo que la jornada fue en el marco del plan “SUMAR”, una iniciativa del Gobierno contra el abuso de drogas. Sin embargo, en la invitación indicaba sobre el patriotismo y la historia paraguaya.

Dijo que tras la disertación del titular de Defensa se retiró del recinto y que no se percató de la proyección. “Es dentro del plan Sumar con disertaciones del ministro y viceministros y hasta donde yo estaba no se habló de candidaturas”, expresó.

Sobre la proyección del nombre de la precandidata del cartismo, indicó que es una de las organizadoras del evento y que no veía como un proselitismo.

“No lo he visto así, pero seguro de ahora en más todo será así. Se debe cuidar más los actos, pero también como educadores debemos apoyar todo lo que sea enmarcado dentro del plan SUMAR”, indicó.

Los padres indicaron que ya no enviarán a sus hijos en eventos que organizan políticos dentro de las instituciones educativas, y lo que hizo la edil y precandidata a la Intendencia es una falta de respeto a la ciudadanía.

Este evento fue organizado por la supervisora educativa del área 11-60, Nimia Elizabeth Dávalos Romero, y la referida concejala municipal.