Ypané: estudiantes se toman a golpes, mientras autoridades educativas estaban ocupados en proselitismo, según denuncia

Padres del emblemático Colegio Nacional Miguel Ángel Torales de la localidad de Ypané, departamento Central, denunciaron el total estado de abandono de la institución. Aseguraron que los alumnos se encuentran a la deriva.

Ayer, los alumnos protagonizaron una verdadera batalla campal dentro de la institución educativa, debido a la falta de control del director, Antonio Fernández, a quien acusan de hacer proselitismo en horas de trabajo.

Los padres indicaron que el docente es precandidato a concejal municipal de Ypané y que se dedica a hacer proselitismo, descuidando la casa de estudios, que se está convirtiendo en tierra de nadie.

El referido docente llegó a la dirección del colegio de la mano del cuestionado diputado villetano Rodrigo Gamarra y del senador Derlis Maidana, ambos de Honor Colorado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El emblemático colegio Miguel Ángel Torales de Ypané funciona en lamentable estado

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El emblemático colegio Migue Ángel Torales de Ypané funciona en lamentable estado

La comunidad educativa exige la destitución o renuncia inmediata del director para que pueda dedicarse de lleno a su campaña electoral.

Intentamos escuchar la versión del docente, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas ni respondió al mensaje que le enviamos vía WhatsApp.

Supervisora también en proselitismo

Los padres también apuntaron a la supervisora Dilma Martínez, quien estaría en campaña política como precandidata a concejal por la ciudad de Ñemby. Según la denuncia, la supervisora realiza campaña electoral en horarios de trabajo y apaña las irregularidades en el colegio.

La supervisora Martínez reconoció que se encuentra en campaña política en busca de un cupo en la junta municipal de Ñemby, pero negó categóricamente que haga campaña electoral durante su horario laboral.

Sobre lo ocurrido en el colegio Miguel Ángel Torales, Martínez indicó que se intervino y se aplicó el protocolo correspondiente para individualizar a los alumnos violentos.

“Hago oficina hasta las 15:00 y luego puedo dedicarme a otro tipo de actividades. En la ciudad de Ypané soy supervisora y cumplo mi horario, y luego en Ñemby realizo mis otras actividades”, expresó la docente.

El director departamental estaría presionando a los docentes

Según fuentes, el director departamental, Francisco Canatta, estaría presionando a directores y docentes para apoyar a los precandidatos de Honor Colorado.

Varios docentes ya denunciaron este hecho y otras supuestas irregularidades ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero aseguran que el ministro Luis Ramírez las ignora debido a la presión política.

Lea más: MEC crea nuevas supervisiones para acomodar a operadores políticos, denuncian

Una de las denuncias señala la creación de supervisiones para ubicar a operadores políticos, la falta de rubros en las instituciones y la presencia masiva de planilleros dentro del MEC.

Canatta estaría recibiendo órdenes directas de los parlamentarios Gamarra y Maidana, quienes maniobrarían cambios en las instituciones públicas para colocar a sus operadores políticos.

Sin embargo, Canatta calificó de mentiras sin fundamento estas versiones y aseguró que escucha y recibe a todos los sectores, ofreciendo respuestas según las disponibilidades.

Se negó a referirse sobre las supuestas presiones políticas a los docentes para apoyar a los candidatos del sector de Honor Colorado. “Solo soy responsable de las acciones educativas y estoy a las órdenes para temas educativos”, indicó en un mensaje por WhatsApp.