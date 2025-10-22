Un herido en múltiple choque en ex-Acceso Sur: al menos siete vehículos involucrados

Un múltiple choque se registró en la zona de Tres Bocas, Fernando de la Mora, a la salida del túnel de paso a desnivel ubicado debajo del cruce de la ruta PY01, ex-Acceso Sur.

Según indicó el teniente Marcos Rolandi, de la Novena Compañía de Bomberos a ABC Cardinal, serían al menos siete vehículos los involucrados y el vehículo que habría originado el percance sería un camión de gran porte que transportaba ladrillos.

“Un camión perdió los frenos y fue llevando a otros vehículos por delante. Iba desviando por el costado, lado derecho. Y ahí le impactó el camioncito Jac después”, señaló en el programa Periodísticamente.

El tránsito estuvo bloqueado en la zona donde bomberos y policías trabajaron para asistir a los conductores y liberar el paso. Según el informe, a esta hora ya se encuentra liberado el paso.

Un herido tras múltiple choque

De acuerdo a la información de los bomberos, un hombre, conductor de un camión de pequeño porte, tuvo una lesión tras el múltiple choque.

“El señor se iba consciente, hablaba con nosotros sin problemas, solamente que tenía fuerte dolor a nivel del hombro y digamos un poquito parte del cuello, porque el señor me dijo que tenía puesto el cinturón y con el segundo impacto que recibió, ahí dice que se desprendió el seguro de su cinturón y volvió hacia la puerta trasera el asiento”, precisó el teniente de los bomberos.

El hombre tendría una lesión en el hombro, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital del Trauma, donde será atendido.

Según Rolandi, sería el único herido, ya que el resto de los conductores estaban al lado de sus vehículos y no manifestaron dolores o heridas, además de los daños materiales registrados a simple vista.

Agregó que la semana pasada ya tuvieron un inconveniente similar con camiones que se quedaron sin frenos.