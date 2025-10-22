Accidente de tránsito con derivación fatal en Limpio

El informe policial y el de los bomberos voluntarios indica que el accidente de tránsito ocurrió a las 05:40 de eset miércoles sobre la avenida Padre Emilio Montiel de Limpio, donde una motocicleta habría colisionado contra la camioneta que, aparentemente, salió sin cuidado a la mencionada avenida.

La víctima fatal fue identificada como Dionisio Florentín Domínguez (25), conductor de la motocicleta.

La camioneta de la marca Nissan, modelo Frontier, estaba al mando de Francisco Ayala Benegas (71).

Lea más: Accidente fatal en San Lorenzo

El reporte indica que la Policía recibió el aviso a través de una llamada telefónica y que en lugar los bomberos constataron el deceso del motociclista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hecho fue comunicado al médico forense y a la fiscala Sara Torres, quien dispuso que se le realice el alcotest al conductor de la camioneta. El resultado aún no se dio a conocer.