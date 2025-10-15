Solidaridad: desesperada paciente con cáncer, sin sostén económico, clama por ayuda

Mientras el país se tiñe de rosa en el mes de la prevención del cáncer de mama, la realidad golpea con crudeza a miles de mujeres. Perla Elizabeth Gavilán (49) es una paciente oncológica que hoy libra una doble batalla: contra la enfermedad y contra el hambre.

Sin recursos ni la posibilidad de trabajar desde hace más de un año a causa de su condición, Perla clama por ayuda para poder subsistir.

La mujer, que vive en alquiler en Fernando de la Mora, Zona Norte, se encuentra sola para afrontar la enfermedad. Su único apoyo es su hijo, todavía menor de edad, quien no puede brindarle ayuda económica. La falta de ingresos ha llevado a Perla a una situación límite, donde incluso la ausencia de alimentos adecuados compromete su salud y la eficacia de su tratamiento.

¿Cómo ayudar a Perla?

Ante la ausencia del Estado en este tipo de casos, la señora Perla solicita cualquier tipo de ayuda que personas de buen corazón puedan realizar, ya sea en efectivo o víveres para poder afrontar su día a día.

Para brindar apoyo, estos son los datos disponibles:

Número de contacto: 0983-379-777

Transferencia bancaria: Caja de Ahorro Banco Familiar, con el alias 1.546.063.

Octubre Rosa: las cifras que duelen

El caso de Perla es un recordatorio de que la lucha contra el cáncer va más allá del diagnóstico. Es una carrera que requiere tratamiento oportuno, pero también sostén alimentario, logístico y emocional.

Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) muestran la magnitud de esta tragedia en Paraguay, pues cada año se registran al menos 400 defunciones a causa del cáncer de mama. Cada Octubre Rosa se enfatiza que el tratamiento oportuno y digno es vital para romper con estas cifras.