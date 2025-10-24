Colegio de Itauguá rinde homenaje a docente, autora del libro Ñandutí

El colegio Dr. Pedro P. Peña de la localidad de Itauguá, departamento Central, rindió hoy viernes un merecido homenaje en vida a la destacada docente María Ángela Fernández de Navarro, autora del libro Ñandutí, trama sutil cautivante.

El reconocimiento y gratitud fueron enmarcados dentro de la clausura del programa nacional Ñe´ëry, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la asignatura de lengua castellana y literatura, bajo la coordinación de la profesora Susana Trinidad Ruiz Díaz.

La docente comentó que el programa Ñe’ëry busca fomentar la lectura, la escritura y la oralidad e instó a no perder estos hábitos.

“Este libro tiene como autoras a las profesoras María Ángela Fernández y Eliodora Ramos de Martínez, ya fallecida, y tiene un valor cultural muy importante, porque brinda una amplia información, sobre el ñandutí”, explicó Trinidad Ruiz Díaz.

Agregó que es importante recuperar el hábito a la lectura y la escritura y no olvidar a grandes escritores de nuestro medio y resaltó nuevamente las figuras de las mencionadas docentes que han dejado legados a la ciudadanía y al país.

La ciudad de Itauguá es considerada la capital del Ñandutí y declarada por ley que cada segundo domingo del mes de octubre, día nacional del Ñandutí. Este domingo 26 se realiza el tradicional desfile de carrozas.