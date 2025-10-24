Fin de semana “sogué”: actividades para realizar sin gastar dinero

Arranca el último fin de semana de octubre, el día de cobro se acerca pero será la semana que viene, por lo que los recursos escasean para “una escapada”, sin embargo, existen actividades que se pueden realizar sin gastar.

Opciones al aire libre y en la ciudad

Pasear por la Costanera de Asunción/Encarnación o calle Palma : un paseo a orillas del río es perfecto para relajarse, ver el atardecer y disfrutar del aire libre sin gastar dinero. Los fines de semana, suele haber música y eventos culturales gratuitos.

Recorrer el Centro Histórico : explora la historia de la ciudad caminando por sus puntos más emblemáticos. En Asunción: la Catedral Metropolitana, el Palacio de López y el Panteón Nacional de los Héroes. Catedral de San Lorenzo, Iglesia y zona de artesanos en Ypacaraí, calle peatonal en Itauguá, etc.

Visitar parques y plazas : muchos espacios verdes de la ciudad ofrecen un excelente lugar para hacer un pícnic con lo que tengas en casa o simplemente descansar. En Asunción: Parque Carlos Antonio López, Parque Guasú, Parque de la Salud, Cerro Lambaré, entre otros.

Explorar barrios con encanto: recorre el barrio Loma San Jerónimo, con sus calles coloridas y su arte urbano, o la zona de Senador Long para ver sus tiendas y ambiente sin necesidad de comprar.

En el interior del país

Las zonas ribereñas son ideales para un día de pesca o recorrido a orillas del río , incluso, para comenzar a tomar sol y obtener el siempre esperado “color del verano”.

Si en la zona hay mucha vegetación se puede aprovechar para el avistamiento de aves o la recolección de elementos para cambiar la ornamentación del hogar, o incluso, ir preparando adornos navideños.

Actividades culturales gratuitas

Sábados culturales en el Puerto de Asunción : todos los sábados se organizan actividades gratuitas, como visitas guiadas, música en vivo y ferias artísticas, a orillas del río.

Recorrido por Bibliotecas: un evento libre y gratuito que pone en valor la lectura y la memoria histórica a través de actividades en diversas bibliotecas.

Entretenimiento en casa