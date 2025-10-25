Mujeres organizadas reciben elementos de trabajo e insumos para producción avícola

El acto de entrega de los insumos y las maquinarias agrícolas se realizó en el mismo local del Comité María Auxiliadora y contó con la presencia del ministro de Agricultura, Carlos Giménez, y de autoridades locales. Conforme a la manifestación del principal referente del MAG, la asistencia estatal tiene como objetivo fortalecer la producción agrícola familiar campesina en la región.

El Comité de Mujeres María Auxiliadora de esta localidad está conformado por 70 socias que se dedican principalmente a la agricultura en pequeña escala y a la cría de aves de corral.

La organización recibió varios equipamientos avícolas, consistentes en bebederos, comederos, balanceado, kits veterinarios, generadores, incubadoras y 7.000 pollitos, por un valor de G. 312.054.000.

Importante apoyo a la organización

La presidenta de la organización, Blanca Esmeralda Fretes, quien habló en nombre de sus asociadas, expresó que la asistencia del MAG es muy importante para las familias que conforman el grupo de productoras que se dedican al rubro agrícola como su principal fuente de ingreso económico, señaló.

“Estamos muy contentas de recibir esta asistencia del Ministerio de Agricultura, que nos va a servir como una ayuda muy grande para mejorar nuestra producción, ya sea en el rubro avícola como también en las demás áreas en las que venimos trabajando desde hace varios años con nuestra asociación”, aseveró la dirigente y productora.

Asociación de Capiibary

Por otro lado, la Asociación de Productores San Jorge de Capiibary con 45 integrantes fue beneficiada con herramientas y maquinarias agrícolas, consistentes en dos motocultores, azadas rotativas, tablones y colocadores de cintas de goteo, entre otros implementos, por un valor de G. 181.600.000.

El ministro Giménez por su parte recalcó a los productores la necesidad de estar organizados en sus comunidades para poder facilitar la asistencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en busca de ir mejorando el desarrollo económico de las familias campesinas.