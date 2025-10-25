Parque Urbano de IPS, en manos de ueno bank: defienden alianza alegando falta de fondos

Se dio a conocer hoy la Resolución 078-001/2025 del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social (IPS) , a cargo del presidente Jorge Brítez, que autoriza un acuerdo de cooperación con ueno bank para el mantenimiento y revitalización del Parque Urbano. Esta alianza, realizada sin previo llamado a licitación, implica una inversión de US$ 1.343.040 por parte de la entidad privada y se suma a otras controversias por los vínculos financieros del banco con el presidente de la República, Santiago Peña.

El Parque Urbano, de 9,5 hectáreas y ubicado frente al Parque de la Salud, también del IPS, ha permanecido cerrado desde 2018 debido a la falta de recursos del ente para su mantenimiento, explicó Bettina Albertini, directora de Relaciones Interinstitucionales.

Albertini afirmó a ABC que el acuerdo surge por la incapacidad del IPS de costear el mantenimiento del predio. Alegó que se buscó el financiamiento en entidades públicas y privadas, incluyendo ministerios y embajadas. “Lamentablemente, cuando se habilitó, no se previó el costo financiero que tendría el mantenimiento. En IPS no tenemos la capacidad de mantener el parque”, afirmó Albertini. Aseguró que enviaron “numerosas notas” sin respuesta favorable, salvo la de ueno bank.

Según este acuerdo, el banco se compromete a invertir más de US$ 1,3 millones en la revitalización, que incluye la construcción de espacios cerrados climatizados, baños, áreas pavimentadas y el pago de servicios (agua, luz), además de vigilancia permanente durante los 10 años que dura el contrato.

Centro de Experiencias para jubilados a cambio de espacio comercial

La directora de Relaciones Interinstitucionales indicó que el Parque Urbano estará abierto a toda la comunidad, pero enfocado a la tercera edad, convirtiéndose en un “centro de experiencias para jubilados”.

Albertini detalló que a cambio de la inversión y el mantenimiento de 6.000 m2 del predio, el IPS cede a ueno bank un espacio para "asesoramiento financiero" y la presencia de marca.

La abogada dijo que este acuerdo no tiene el sello de exclusividad, y IPS podrá disponer de todo el parque y trabajar con otras entidades u organizaciones, toda vez que no sean del ámbito financiero.

“No es algo que solo a ellos (ueno bank) se les ofreció. Se empapeló de notas por todos lados. Realmente no tenemos los recursos y es un gasto administrativo muy caro. No tengo a mano los números, pero los costos de mantenimiento son muy altos”, expresó y recordó que desde hace años, el IPS alquila parte del predio al Banco Central del Paraguay (BCP), que utiliza el espacio como estacionamiento.

Albertini consideró que el acuerdo es “una forma de donación” ya que, al finalizar el contrato, toda la inversión quedará en manos del IPS. Aclaró que, si bien la resolución está aprobada, el acuerdo de cooperación con ueno bank aún no se firmó.