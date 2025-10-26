Puerto Antequera vivió un fin de semana de pesca y fiesta pese a la lluvia

En Puerto Antequera, departamento de San Pedro, pese a las inclemencias del tiempo, las actividades culminan con una alta participación, consolidando a la ribereña ciudad como uno de los destinos turísticos del norte del país durante esta temporada.

Fin de semana de pesca, música y turismo

Las actividades comenzaron el viernes por la mañana con el recibimiento de los pescadores y el reconocimiento de las zonas de competencia en las aguas del río Paraguay. A lo largo del día, la feria gastronómica y artesanal ofreció una amplia variedad de platos típicos y productos locales que reflejaron la identidad cultural y culinaria del distrito.

Ya en la noche, el mirador de la ciudad fue escenario del festival artístico “Pira Jeroky”, con la participación de grupos musicales, delegaciones de danza y artistas del departamento. El evento, de acceso libre y gratuito, fue animado por Gorge Lima, y se desarrolló en un ambiente familiar y festivo.

<b>Competencia bajo lluvia y gran cierre</b>

El sábado, la jornada competitiva arrancó al mediodía con la fiscalización de las embarcaciones y la primera etapa de pesca, que se extendió hasta el atardecer. Aunque la esperada “Pesca Fest” nocturna debió ser suspendida por la fuerte lluvia, el espíritu de camaradería se mantuvo entre los competidores y visitantes.

El domingo, desde temprano, continuó la segunda jornada de pesca bajo un clima inestable. A las 12:30 se realiza la fiscalización final y al mediodía se comparte un almuerzo de confraternidad, para luego dar paso a la ceremonia de premiación y sorteos de obsequios a los participantes.

Turismo, tradición y comunidad

Con una organización que combinó deporte, cultura y gastronomía, el evento volvió a posicionar a Puerto Antequera como un punto de encuentro para los amantes de la pesca y el turismo interno.

Autoridades locales y organizadores destacaron la participación del público, que acompañó todas las jornadas pese a la lluvia, resaltando el compromiso de la comunidad en mantener viva esta tradición que impulsa la economía local y la integración regional.