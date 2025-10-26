Sorprendentes casos que evidencian la deficiencia del sistema judicial

De acuerdo con el informe policial de San Pedro, el primer caso se produjo a las 14:35, cuando el interno Higinio Flecha Rodríguez (42) se disponía a salir del penal tras haber obtenido la libertad por una causa anterior.

Sin embargo, al pasar por el control de la Oficina de Guardia, el sistema AFIS reveló que el hombre tenía una orden de captura vigente según el Oficio N.º 30 del 26 de mayo de 2025, en la causa caratulada “Ministerio Público c/ Higinio Flecha Rodríguez s/ Violencia Familiar en Yrybucuá”, firmada por la abogada Sally María Speranza López, actuaria judicial.

El recluso fue inmediatamente retenido por personal de la Comisaría 1.ª de San Pedro, labrándose acta de procedimiento, y posteriormente trasladado a la Comisaría 8.ª de San Estanislao, donde quedó a disposición de la Justicia.

Horas más tarde, a las 17:45, se repitió un episodio similar con Edgar Denis Riveros Soria (30), quien también estaba por abandonar la penitenciaría tras obtener su libertad. Durante el control de salida, se constató que pesaba sobre él una orden de captura conforme al Oficio N.º 334 del 4 de septiembre de 2025, en la causa “Edgar Denis Riveros Soria y Carlos Santos Riveiro de Souza s/ Reducción”, firmada por la abogada Luz María Genés Garcete, actuaria judicial.

Riveros Soria fue igualmente detenido y trasladado a la sede policial en libre comunicación, quedando a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, tras los trámites de rigor, recuperó la libertad.

Deficiencia judicial y alerta institucional

El insólito doble procedimiento evidencia una preocupante falta de coordinación entre el sistema penitenciario y el Poder Judicial, dado que ambos internos ya se encontraban recluidos mientras figuraban con órdenes de captura activas.

Gracias al sistema de control policial instalado en la salida del penal, el personal de guardia logró detectar la situación y evitar que los internos abandonaran definitivamente la cárcel sin responder por sus causas pendientes.