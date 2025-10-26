¿Sin luz este domingo? ANDE informa dónde realiza cortes programados hoy

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) publicó un listado de las áreas de su “Zona Metropolitana” - Asunción y alrededores – en la que se realizarán hoy trabajos de mantenimiento del sistema de suministro de energía eléctrica que podrían afectar a usuarios.

Funcionarios de la ANDE realizarán un cambio de conductor en media tensión, de línea desnuda a protegida, entre las 9:00 y las 19:00 en el barrio Fracción Aurora de la ciudad de Limpio.

Igualmente, se realizarán retiros de postes de media tensión en el barrio Botánico de Asunción, de 7:00 a 17:00; y cambio de conductor en media tensión en el barrio San Pablo de la capital, de 7:30 a 17:30.

Trabajos en varias otras ciudades

También se harán cambios de conductores en media tensión en el barrio Arroyo Seco de la ciudad de Villa Elisa (de 8:30 a 18:30); en el barrio Naranjaty de Capiatá (en el mismo horario); en los barrios Tayazuapé y San Luis de la ciudad de San Lorenzo (entre las 7:00 y las 18:00); y en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby.

Esas zonas podrían registrar interrupciones en el suministro de energía entre los horarios anunciados.