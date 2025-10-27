Gran vertedero en Asunción: basuras y escombros obstaculizan el tránsito

Con frecuencia, vecinos denuncian que es insostenible la cantidad de desechos que se acumulan sobre la calle Ybapurú, en su intersección con Dr. Ramiro Rodríguez Alcalá, ciudad de Asunción. Bolsas de basuras domiciliarias con frecuencia son arrojadas en la zona, generando un constante olor nauseabundo.

A esas basuras arrojadas cada semana por carriteros, ahora se suman los escombros que llegan incluso también en camiones. Los desechos arrojados en la vereda ya ocupan un carril de la calle, por lo que los conductores deben invadir el carril contrario para circular.

Con cada lluvia, las bolsas de basura y la arena son arrastradas por los raudales hasta el arroyo Lambaré. Además, los desechos acumulan alimañas y agua, por lo que se convierten en criaderos de mosquitos que transmiten enfermedades.

Los vecinos expresaron a ABC TV que esperan una solución por parte de la Municipalidad de Asunción desde hace varios años. Indicaron que ahora la esperanza es que se designó a un nuevo director de Aseo Urbano dentro de la Municipalidad de Asunción.

Según plantean, la solución es que se realicen limpiezas constantes y se coloquen cámaras para individualizar a quienes arrojan desechos en este vertedero clandestino.