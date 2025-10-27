Nacionales

Pescadores bloquean río Paraguay en forma indefinida en la zona de Concepción

Unas 50 pequeñas embarcaciones bloquean desde este lunes el río Paraguay en la zona del puente Nanawa, a unos 6 kilómetros al sur del centro urbano de Concepción. Los pescadores aseguraron que estarán en el lugar por tiempo indefinido, solicitando el desembolso del subsidio anual por veda pesquera. Según manifiestan, no fueron incluidos en la lista porque no se les realizó el censo.

Por Aldo Rojas
27 de octubre de 2025 - 19:59
Son alrededor de 50 pequeñas embarcaciones las que bloquean el río Paraguay.

Después del mediodía los pescadores que forman parte de un total de cuatro asociaciones iniciaron el bloqueo del paso de embarcaciones en el río Paraguay en la zona del puente Nanawa y el riacho Negro. El cierre lo realizan por la falta de desembolso del subsidio por veda pesquera que se realiza cada año.

Según dijo Daniel Ferreira, uno de los líderes de los pescadores, la medida de protesta es por tiempo indefinido. “Aquí estaremos las 24 horas, no nos iremos de este lugar y no permitiremos el paso de ninguna embarcación”, aseguró.

Los pescadores se concentran en la zona de puente Nanawa donde permanecerán en forma indefinida.

Aseguró que no fueron censados y por eso no figuran en la lista de personas que deben recibir el subsidio. El censo, supuestamente, no fue realizado por falta de presupuesto.

Asimismo explicó que solo levantarán el cierre del paso de las embarcaciones si el Gobierno nacional les incluye en la lista de beneficiados. Según indicó, en el departamento de Concepción existen más de 500 familias que dependen de la pesca y actualmente solo 72 de ellas son las que reciben el subsidio.