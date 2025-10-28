IPS le da luz verde al Seguro Social del Artista que permitirá acceso a cobertura médica

El sector artístico y cultural paraguayo celebra un avance histórico en derechos laborales. Esta mañana, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó la implementación del Seguro Social del Artista, un derecho establecido hace 15 años en la Ley N.º 4199/2010.
La decisión, anunciada por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), permitirá que los creadores y trabajadores culturales accedan por primera vez a la cobertura médica del seguro social, dignificando su labor con pleno valor social y económico.
Seguro Social del Artista: todo lo que implica
Gladys Vera, gerenta Financiera del IPS, explicó a ABC que la cobertura implica el acceso al servicio médico del régimen general, pero no incluye jubilaciones.
“Para los artistas implica una cobertura de régimen de seguro social en lo que respecta al servicio médico. Es un aporte bajo el porcentaje de régimen general, que es del 13%, que se divide en 12% para el Fondo de Salud y 1% para el Fondo Administrativo. No implica la cobertura de lo que es jubilaciones. La ley establece solo un aporte para el seguro de salud”, explicó Vera.
La funcionaria señaló que, si bien la reglamentación fue presentada, aún resta el trámite de la resolución para determinar la fecha de entrada en vigencia.
Desde la Secretaría Nacional de Cultura se destacó que esta incorporación al sistema de seguridad social representa un reconocimiento fundamental a la labor cultural. Los interesados en acceder al beneficio deben manifestar su intención a través de la plataforma Téra, cuyas solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Certificación.