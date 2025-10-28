IPS le da luz verde al Seguro Social del Artista que permitirá acceso a cobertura médica

Luego de quince años de su promulgación, el Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó la implementación del Seguro Social del Artista, a favor de los derechos laborales y culturales en Paraguay. Este seguro permitirá a los creadores acceder a la cobertura médica mediante un aporte del 13%, aunque no incluye jubilaciones, explicaron desde el seguro social.