Proponen declarar reserva natural al arroyo Piraguazú para proteger los humedales de Laureles

Ante el avance del agronegocio en la zona y con el objetivo de preservar los recursos naturales y garantizar la protección de los humedales en la zona de Laureles, el ciudadano Miguel Ortiz presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para que el estero Piraguazú sea declarado área silvestre protegida en la categoría de reserva natural.

Miguel Ortiz manifestó su preocupación por la falta de resguardo legal de este ecosistema vital.

“El arroyo Piraguazú es un recurso de vida y desarrollo para el distrito de Laureles. Nuestra gente consume el agua de este arroyo a través de la Junta de Saneamiento local, que abastece el vital líquido a toda la comunidad”, explicó.

Según detalló, el arroyo Piraguazú tiene una extensión aproximada de 90 kilómetros, desde la compañía Espinillo hasta Isla Sola, recorriendo todo el distrito.

“Todo Laureles depende de este humedal para la producción agrícola y ganadera”, señaló el proponente.

Miguel Ortiz destacó además que, de aprobarse la iniciativa, se protegerían unas 10 mil hectáreas de superficie, lo que garantiza la conservación de una valiosa biodiversidad en la zona.

El proyecto fue entregado personalmente al diputado liberal Diosnel Aguilera (PLRA), representante del departamento de Ñeembucú, quien aclaró que el texto está sujeto a revisiones y ampliaciones.

En este contexto, Aguilera recordó la experiencia de Corrientes, Argentina, donde el gobernador Gustavo Adolfo Valdés expuso recientemente cómo lograron convertir 74 mil hectáreas de humedales en una reserva turística sostenible que hoy genera importantes ingresos económicos y miles de puestos de trabajo.

“Si las autoridades paraguayas miran desde esa perspectiva, el turismo podría convertirse también en una oportunidad de desarrollo para Ñeembucú”, expresó el legislador.