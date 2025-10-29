Nacionales
29 de octubre de 2025 - 11:42

Crisis en Ybytymí: agricultores enfrentan pérdidas millonarias ante la falta de mercado para la cebolla

En las fincas, la cebolla comienza a pudrirse ante la falta de mercado para su comercialización.
YBYTYMÍ, departamento de Paraguarí. Los productores de cebolla de este distrito aseguran estar al borde de la quiebra ante la falta de mercado para comercializar su producción. Más de 4.000 bolsas de cebolla ya cosechadas permanecen almacenadas en galpones, y una cantidad similar, aún se encuentran en las fincas listas para la cosecha, pero no consiguen compradores. Según denuncian, el mercado está saturado, presumiblemente por el ingreso de productos de contrabando.

Por Emilce Ramírez

El productor Rodrigo Silveira dijo “hace ocho días que no entra nadie a comprar. Dicen que hay mucha cebolla en el mercado, pero en los supermercados nunca baja de G. 7.000 el kilo. A nosotros apenas quieren pagarnos G. 2.500, y así no se puede sostener”, expresó uno de los productores entrevistados, visiblemente afectado por la situación.

El productor Rodrigo Silveira asegura que, desde hace más de una semana, no ingresan compradores de cebolla a las fincas.
Según los agricultores, los costos de producción por bolsa alcanzan los G. 30.000, a lo que se suma G. 10.000 adicionales por la recolección y el transporte. “No compensa sacar del campo. Muchos preferimos dejar que se pudra antes que regalar nuestro trabajo”, lamentó otro productor.

Los productores recordaron que durante la última movilización que realizaron en este distrito—que incluyó corte de ruta y reuniones con autoridades departamentales y nacionales— recibieron promesas de apoyo para garantizar la venta de sus productos y el control del contrabando. Sin embargo, aseguran que esas promesas nunca se cumplieron.

Los productores se quejan de que cada año deben salir a realizar cierres de ruta para conseguir mercado, pero la situación empeoró, ya que ahora ni siquiera logran comercializar sus productos.
Agregó que a través del Gobierno nacional tuvieron la promesa de que se iba a atajar el contrabando. Una comitiva de dirigentes llegó a reunirse con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien se comprometió a combatir el contrabando y fortalecer los controles aduaneros. “Eso tampoco se cumplió. El contrabando sigue como siempre. En este país se controla al vendedor de la mesita, pero nunca a los supermercados, a los importadores que tienen grandes depósitos ”, reclamó.

Contrabando y precios distorsionados

Uno de los puntos más cuestionados por los productores es la diferencia entre los precios al productor y al consumidor final. Mientras en finca apenas logran vender a G. 2.000 o G. 2.500 el kilo, en las góndolas de las cadenas de supermercados el mismo producto se ofrece a más de G. 7.000.

“Los grandes empresarios ganan G. 4.000 o 5.000 por cada kilo que nosotros producimos. Nosotros trabajamos siete u ocho meses y ellos se llevan la ganancia en una semana. Es injusto”, lamentó Silveira.

Mientras los productores reciben apenas G. 2.500 por kilo, los supermercados mantienen la cebolla a precios elevados, denuncian los agricultores.
Los agricultores también desconfían de las cifras oficiales que hablan de una “superproducción nacional”. “No creemos que sea así. Si realmente hubiera exceso, los precios al consumidor deberían bajar, pero eso no pasa. Por eso pensamos que el contrabando nunca fue controlado”, enfatizaron.

Pérdidas inminentes y desesperanza en el campo

La situación es crítica: las bolsas de cebolla que fueron cosechadas, resistirán como máximo 15 días almacenadas, luego comenzarán a deteriorarse. Los productores aseguran que ya no cuentan con recursos para continuar la cosecha ni para pagar los préstamos adquiridos con bancos y proveedores de insumos.

La desesperación desanima a los productores porque “estamos endeudados. Los bancos no esperan, los proveedores tampoco. Ya no sabemos a quién recurrir. Nadie se ocupa de nosotros”, expresó el productor Silveira.

Cebolleros suspenden la cosecha y alertan que su producción podría perderse si no encuentran compradores.
Mientras tanto, los camiones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) —que podrían abaratar los costos de transporte— no están disponibles por falta de combustible o de coordinación, según informó.

Finalmente manifestó que los productores de Ybytymí insisten en la necesidad de un sistema de planificación y comercialización agrícola real, que permita coordinar la siembra, cosecha y venta de la cebolla nacional. “Cada año pasa lo mismo. Producimos con esperanza, pero terminamos perdiendo. Sin políticas claras, el pequeño productor está condenado a desaparecer”, afirmó.