Ybytymí: Cebolleros levantan protesta ante la llegada de compradores, pero la crisis persiste

El presidente de la Asociación de Productores Frutihortícola y Pecuaria de Ybytymí, Alfredo Gamarra, informó que se lograron comercializar más de 950 bolsas de cebolla. “La publicación en este medio sobre la medida de fuerza que íbamos a tomar para exigir el cese del contrabando y un mejor precio de nuestros productos generó la llegada de los compradores”, afirmó Gamarra.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. Gamarra advirtió que aún quedan más de dos millones de kilos de cebolla sin vender. Explicó que algunos agricultores, que ya habían cosechado y embolsado, perdieron más de 500 kilos de cebolla por la falta de compradores.

Algunos labriegos optaron por suspender la cosecha, esperando que los compradores les proporcionen las bolsas alpilleras y, crucialmente, definan un precio de compra que les permita cubrir los costos. Los productores aspiran a obtener G. 70.000 por bolsa de 18 kilos.

La preocupación persiste ante la intención de algunos compradores de pagar G. 60.000 por bolsa, un precio que, según Gamarra, implicaría vender a pérdida, considerando que el costo de producción por bolsa asciende a G. 57.000.

Piden riguroso control del contrabando

La venta de la producción de cebolla está prevista hasta fines de noviembre, con el objetivo de cubrir la demanda nacional. Los productores exigen que, durante este período crucial de cosecha, el gobierno nacional intervenga activamente a través de un riguroso control del contrabando, principal factor que desestabiliza y perjudica la producción local, explicó el productor Gamarra.

Finalmente, Gamarra dijo que la lucha contra el contrabando se presenta como una necesidad urgente para asegurar la viabilidad económica de los agricultores del departamento de Paraguarí, además de garantizar que la producción de cebolla en la región siga siendo una opción de ingreso para la agricultura familiar.