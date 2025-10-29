Imprudencia: buscan a conductor que iba de contramano en la ruta PY02

La Patrulla Caminera investiga el video en el que se observa a un vehículo circulando en contramano por el carril rápido de la ruta PY02, en la zona de Itauguá. El hecho quedó grabado por la cámara de otro conductor y se viralizó rápidamente.

En entrevista para ABC Cardinal, la inspectora Patricia Ferreira, vocera de la Patrulla Caminera, informó que el caso ya fue remitido al Juzgado de Faltas para su análisis.

“El video fue enviado a las instancias correspondientes. Se va a identificar al propietario del rodado y el Juzgado de Faltas, junto con la Coordinación Jurídica, determinarán las sanciones”, explicó Ferreira.

Falta grave y una multa muy elevada

La funcionaria señaló que, hasta el momento, no se logró identificar el número de chapa del vehículo debido a la baja calidad del video. “A mi parecer, no se visualiza correctamente la placa, pero igual ya se inició el proceso de investigación”, añadió.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo involucrado aparentemente sería un Kia Picanto, aunque esta información aún no fue confirmada oficialmente. La Caminera indicó que continúan las tareas para ubicar al propietario y determinar si incurrió en exposición al tránsito terrestre, una falta grave que podría derivar en otras acciones penales.

El conductor responsable se expone a una multa de hasta G. 2.000.000 y a una posible inhabilitación temporal para conducir, dependiendo de lo que determine el Juzgado de Faltas.

Ferreira recordó que la Patrulla Caminera recibe este tipo de denuncias a través de su Unidad de Transparencia, especialmente cuando los hechos se vuelven virales en redes sociales.